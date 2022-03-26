Втрати військ РФ в Україні на 26 березня: 16,4 тисячі людей, 117 літаків та 575 танків

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вперше вдалося знищити пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів супротивника.

Війна в Україні за добу призвела до втрати російською армією приблизно 300 солдатів та 89 одиниць техніки. Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив у Facebook нові дані станом на ранок 26 березня.

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За підрахунками українських військовослужбовців, втрати ЗС РФ з 24 лютого до 25 березня склали:

особового складу — близько 16 400 солдатів (+300 за добу);

танків — 575 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) — 1640 (+15);

артилерійських систем — 293 (+2);

ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) — 91 (+1);

засобів протиповітряної оборони (ППО) — 51 (+2);

літаків — 117 (+2);

вертольотів — 127 (+2);

автомобільної техніки — 1131 (+42);

кораблів/катерів — 7 (+2);

цистерн з ППМ — 73 (+1);

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 56 (+3);

спеціальної техніки — 19 (+1);

пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) – 2 (+2).

Пресслужба Генштабу наголосила, що дані лише приблизно показують ситуацію, адже точно підрахувати завдану шкоду неможливо через постійні бойові дії.

Слід зазначити, що загальні бойові втрати мають на увазі загиблих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Як показує досвід Другої Карабаської війни, сторони конфлікту можуть занижувати власні та завищувати втрати супротивників приблизно вдвічі-втричі. Для оцінки ситуації варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані про зайняті території та втрати військ на основі фото та відеозйомки.

25 березня перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Сергій Рудський під час брифінгу назвав свою версію про втрати російських військ: 1351 убитих та 3825 поранених військовослужбовців. Офіційно Міноборони РФ востаннє звітувало про втрачені війська 2 березня, визнавши загибель 498 і поранення 1597 своїх військових.

20 березня російське видання "Комсомольська правда" повідомило про втрату 14 700 військових РФ в Україні, з них 9861 убито, посилаючись на спікера Міноборони РФ Ігоря Конашенкова. Через добу журналісти видалили абзац з відповідною інформацією.

Раніше писали про генералів, яких "прибирали" на замовлення Кремля. Після приходу Володимира Путіна до влади, в Росії з різних причин померли десятки високопоставлених військових командирів.