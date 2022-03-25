Під Сумами нова "Чорнобаївка", ЗСУ ліквідували ще одного генерала ЗС РФ, — Генштаб (фото)

У Тростянці Сумської області намітилася ще одна "Чорнобаївка", де українці палять ворожі танки НЛАВами. А росіяни регулярно тягнуться до "намеленого" місця.

Протягом тридцятої доби протистояння Українського народу російським військам противник продовжував перегрупування для подальшого наступу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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В окремих напрямках ЗС РФ намагаються вести штурмові дії, постійно атакують окремі підрозділи ЗСУ. Безуспішно.

Ворог намагається відновити боєздатність, поповнити запас боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, щоб підготуватися до наступальних дій.

Нова "Чорнобаївка" під Сумами

У районі міста Тростянець Сумської області намітилася нова "Чорнобаївка", повідомляє один з підрозділів 93 бригади Холодний Яр.

[ + – ] Фото: Facebook/93-а ОМБр Холодний Яр | Розбитий НЛАВом російський танк Т-80% Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка

Холодноярська піхота ліквідувала танк Т-80 російських ЗС з ПТУР NLAW. У цьому районі противник неодноразово був битий і раніше.

"Тут уже спочили кілька російських БМП, танків та автомобільної техніки. Але це чомусь не зупиняє російських окупантів, які регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські захисники їх завжди "тепло" зустрічають", — йдеться в публікації.

Фіксуються нові воєнні злочини

ЗСУ продовжують оборонну операцію в певних районах. З'являються додаткові відомості про злочини російського військово-політичного керівництва, порушення міжнародного гуманітарного права та законів війни.

Примусове вивезення жителів України

У зайнятих районах російські військовослужбовці не припиняють терор мирних жителів, громадян України примусово вивозять до РФ. Для залякування росіяни хаотично обстрілюють населені пункти, забирають транспорт та особисті речі мешканців.

Морги у Луганську переповнені

У лікарні Луганська окупанти організували військовий шпиталь — він повний поранених росіян. Окреме приміщення лікарні використовується як місце зберігання трупів, оскільки місцеві морги перевантажені.

ЗСУ ліквідували чергового російського генерала

Противник продовжує втрачати своїх керівників з вищого офіцерського складу. 25 березня ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Раніше Фокус повідомляв, що Maxar опублікувала супутникові знімки корабля "Орськ" російських ЗС. За інформацією американсько-канадської компанії, біля корабля все ще продовжують тліти резервуари з паливом.