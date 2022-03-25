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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Під Сумами нова "Чорнобаївка", ЗСУ ліквідували ще одного генерала ЗС РФ, — Генштаб (фото)

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Підбитий танк РФ
Фото: Генштаб ВСУ | Підбитий танк РФ

У Тростянці Сумської області намітилася ще одна "Чорнобаївка", де українці палять ворожі танки НЛАВами. А росіяни регулярно тягнуться до "намеленого" місця.

Протягом тридцятої доби протистояння Українського народу російським військам противник продовжував перегрупування для подальшого наступу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

В окремих напрямках ЗС РФ намагаються вести штурмові дії, постійно атакують окремі підрозділи ЗСУ. Безуспішно.

Ворог намагається відновити боєздатність, поповнити запас боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, щоб підготуватися до наступальних дій.

Нова "Чорнобаївка" під Сумами

У районі міста Тростянець Сумської області намітилася нова "Чорнобаївка", повідомляє один з підрозділів 93 бригади Холодний Яр.

Фото: Facebook/93-а ОМБр Холодний Яр | Розбитий НЛАВом російський танк Т-80%
Фото: Facebook/93-а ОМБр Холодний Яр | Розбитий НЛАВом російський танк Т-80%
Фото: Генштаб ВСУ
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Фото: Facebook/93-а ОМБр Холодний Яр | Розбитий НЛАВом російський танк Т-80%
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка

Холодноярська піхота ліквідувала танк Т-80 російських ЗС з ПТУР NLAW. У цьому районі противник неодноразово був битий і раніше.

"Тут уже спочили кілька російських БМП, танків та автомобільної техніки. Але це чомусь не зупиняє російських окупантів, які регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські захисники їх завжди "тепло" зустрічають", — йдеться в публікації.

Фіксуються нові воєнні злочини

ЗСУ продовжують оборонну операцію в певних районах. З'являються додаткові відомості про злочини російського військово-політичного керівництва, порушення міжнародного гуманітарного права та законів війни.

Примусове вивезення жителів України

У зайнятих районах російські військовослужбовці не припиняють терор мирних жителів, громадян України примусово вивозять до РФ. Для залякування росіяни хаотично обстрілюють населені пункти, забирають транспорт та особисті речі мешканців.

Морги у Луганську переповнені

У лікарні Луганська окупанти організували військовий шпиталь — він повний поранених росіян. Окреме приміщення лікарні використовується як місце зберігання трупів, оскільки місцеві морги перевантажені.

ЗСУ ліквідували чергового російського генерала

Противник продовжує втрачати своїх керівників з вищого офіцерського складу. 25 березня ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Раніше Фокус повідомляв, що Maxar опублікувала супутникові знімки корабля "Орськ" російських ЗС. За інформацією американсько-канадської компанії, біля корабля все ще продовжують тліти резервуари з паливом.