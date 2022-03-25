Под Сумами новая "Чернобаевка", ВСУ ликвидировали еще одного генерала ВС РФ, — Генштаб (фото)

В Тростянце Сумской области наметилась еще одна "Чернобаевка", где украинцы жгут вражеские танки НЛАВами. А россияне регулярно тянутся к "намоленному" месту.

На протяжении тридцатых суток противостояния Украинского народа российским войскам противник продолжал перегруппировку для дальнейшего наступления. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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В отдельных направлениях ВС РФ пытаются вести штурмовые действия, постоянно атакуют отдельные подразделения ВСУ. Безуспешно.

Враг пытается восстановить боеспособность, пополнить запас боеприпасов и горюче-смазочных материалов, с тем чтобы подготовиться к наступательным действиям.

Новая "Чернобаевка" под Сумами

В районе города Тростянец Сумской области наметилась новая "Чернобаевка", сообщает одно из подразделений 93 бригады Холодный Яр.

[ + – ] Фото: Facebook/93-ая ОМБр Холодный Яр | Разбитый НЛАВом российский танк Т-80% Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника

Холодноярская пехота ликвидировала танк Т-80 российских ВС из ПТУР NLAW. В этом районе противник неоднократно был бит и прежде.

"Здесь уже почили в Бозе несколько российских БМП, танков и автомобильной техники. Но это почему-то не останавливает российских оккупантов, которые регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники их всегда "тепло" встречают", — говорится в публикации.

Фиксируются новые военные преступления

ВСУ продолжают оборонительную операцию в определенных районах. Появляются дополнительные сведения о преступлениях российского военно-политического руководства, нарушениях международного гуманитарного права и законов войны.

Принудительный вывоз жителей Украины

В занятых районах российские военнослужащие не прекращают террор мирных жителей, граждан Украины принудительно вывозят в РФ. Для запугивания россияне хаотически обстреливают населенные пункты, отнимают транспорт и личные вещи жителей.с

Морги в Луганске переполнены

В больнице Луганска оккупанты организовали военный госпиталь — он полон ранеными россиянами. Отдельное помещение больницы используется как место для хранения трупов, т.к. местные морги перегружены.

ВСУ ликвидировали очередного российского генерала

Противник продолжает терять своих руководителей из высшего офицерского состава. 25 марта ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Ранее Фокус сообщал, что Maxar опубликовала спутниковые снимки сгоревшего корабля "Орск" российских ВС. По информации американо-канадской компании, возле корабля все еще продолжают тлеть резервуары с топливом.