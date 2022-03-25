Maxar показала, який вигляд має згорілий російський корабель у порту Бердянська (фото)

За даними компанії, біля корабля продовжують горіти резервуари для зберігання палива

Компанія з космічних технологій Maxar зробила супутникові знімки великого російського десантного корабля "Саратов", що згорів у порту захопленого Бердянська. Російське судно, що згоріло, частково затоплено. Про це Maxar написали у Twitter.

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Відомо, що вогонь і дим є біля резервуарів для зберігання палива.

"Супутниковий знімок українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим видно поблизу та поряд із резервуарами для зберігання палива", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, 24 березня пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що в порту Бердянська було знищено великий російський корабель "Орськ". Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що це сталося завдяки діям партизанів. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, на ворожому кораблі перебували запаси палива для російських військових, які блокують Маріуполь.

Пізніше радник голови ОП повідомив, що було повністю знищено корабель "Саратов", а не "Орськ". На ньому було 400 морпіхів, 20 танків і 40 БТР.