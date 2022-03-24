У порту окупованого Бердянська знищено великий десантний корабель РФ "Орськ" (відео)

На цьому судні могли бути запаси палива для підрозділів російських військ, що блокують Маріуполь.

Уранці в четвер, 24 березня, у порту окупованого російськими військами Бердянська пролунали гучні вибухи, видно сильну пожежу. Внаслідок події було знищено великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту РФ. Про це в четвер, 24 березня, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних Сил України.

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"У захопленому Росії порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту окупантів", — ідеться в публікації.

За попередніми даними народного депутата Олексія Гончаренка, на російському десантному кораблі були запаси палива для підрозділів військ РФ, які блокують Маріуполь.

Видання "Апостроф" із посиланням на очевидців повідомило, що перші сильні вибухи в районі порту пролунали о 06:40.

У свою чергу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в порту горять і вибухають артилерійські склади. Автор публікації припустив, що інцидент стався внаслідок дій партизанів.

Нагадаємо, нещодавно російські військові викрали з порту Бердянська українські кораблі з десятками тисяч тонн зерна.

Також ми писали, що російські сили готуються провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.