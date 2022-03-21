Окупанти збираються провести "вибори" на захоплених територіях Запорізької області

Також для організації "російських гумконвоїв" окупанти зосередили в порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ.

Російські окупанти проводять приховану підготовку до проведення виборів підконтрольних РФ адміністрацій районів та міст на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники проводять приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст", — йдеться в повідомленні.

Також для організації так званих "російських гумконвоїв" загарбники зосередили в порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ російського міністерства надзвичайних ситуацій.

У Генштабі нагадують, що росіяни вже використовували раніше подібні вантажівки — для прихованого транспортування боєприпасів на Донбасі.

"Це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" в Запорізьку область", — зазначається в повідомленні.

Також на території одного з населених пунктів області росіяни розгорнули пункт ремонту бронетанкової техніки, де використовується обладнання та працюють фахівці оборонних підприємств РФ. Тут на відновленні перебуває до 20 одиниць російської броньованої техніки.

Зазначимо, під контролем російських військ перебувають такі міста Запорізької області як Мелітополь, Бердянськ та Енергодар.

Сьогодні вранці в окупованому Мелітополі російські військові викрали співробітників та журналістів місцевого медіахолдингу та пропонували їм "співпрацю", але ввечері їх усіх відпустили.

Учора окупанти викрали заступника мера Енергодара. Місцеві жителі вийшли на мирний мітинг з вимогою звільнити чиновника, але окупанти почали стріляти по учасниках акції та спробували захопити кількох цивільних і помістити в авто. У цей час "сотні енергодарців стали щільною стіною та буквально відбили своїх земляків від полону".