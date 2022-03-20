Окупанти викрали заступника мера Енергодара: люди вийшли на мітинг, військові РФ розпочали стрілянину (відео)

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк не виходить на зв'язок із 19 березня. 20 березня місцеві жителі вийшли на мітинг із вимогою звільнити чиновника.

Російські загарбники викрали заступника мера Енергодара. Містяни вийшли на мирний протест, але окупанти намагалися розігнати мітинг і почали стріляти. Про це 20 березня повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у себе в Telegram.

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За словами чиновника, невідомо, у якому стані перебуває Самойдюк. Орлов розповів, що окупанти фізично та психологічно тиснуть на активних мешканців Енергодара та продовжують розшукувати тих містян, у принциповій позиції яких бачать загрозу:

[ + – ] Звернення мера Енергодара

Мер Енергодара закликав містян вийти на мирну акцію протесту під стіни міськради, і за годину близько 1500 жителів міста висловили свою підтримку.

"Це провокація, яка повністю ставить під загрозу подальше життєзабезпечення міста. І якщо до завтра його (заступника мера Енергодара Самойдюка — ред.) не звільнять, такі акції стануть безстроковими та цілодобовими", — сказано у заяві міського голови Енергодара.

[ + – ] Мітинг в Енергодарі

Також за повідомленням чиновника, незважаючи на те, що акція мала виключно мирний характер, вже після її завершення, коли люди почали розходитися по будинках, приїхали російські військові та спробували захопити кількох учасників заходу та помістити в авто. У цей час "сотні енергодарців стали щільною стіною та буквально відбили своїх земляків від полону". За словами Орлова, окупанти почали стріляти у повітря та були змушені припинити свої дії.

За час війни, яку розв'язала РФ на території України, окупанти неодноразово викрадали і полонили чиновників тих міст, які відмовилися визнавати владу загарбників.

Так, 11 березня у Мелітополі російські військові викрали мера Федорова, одягнувши йому на голову пластиковий мішок. Окупанти тримали Івана Федорова у полоні 6 днів, а потім обміняли на 9 військових РФ. Президент України Володимир Зеленський вручив міському голові Мелітополя орден "За мужність" ІІІ ступеня.

13 березня військові РФ викрали мера міста Дніпрорудне Василівського району Запорізької області Євгена Матвєєва. З початку російського вторгнення він займав чітку проукраїнську позицію. 27 лютого Матвєєв вийшов разом із жителями назустріч російським танкам — і ті повернулися назад. Також він заявляв, що місту не потрібна жодна допомога від російських окупантів.

16 березня російські військові викрали мера Скадовська та його заступника. Місцеві жителі вийшли на протест, а загарбники стріляли та застосовували сльозогінний газ.

17 березня стало відомо, що окупанти полонили ще одного чиновника — мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, війська РФ програють та від безсилля здійснюють злочини проти мирного населення.