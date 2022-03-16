Військові РФ викрали мера Скадовська та його заступника, люди вийшли на протест (фото, відео)

Місцеві жителі вимагали звільнити голову міста. Російські загарбники стріляли та застосовували проти них сльозогінний газ.

Російські військові викрали Олександра Яковлєва, мера Скадовська Херсонської області та його заступника Юрія Палюха. Про це написав у Facebook активіст Артем Костюченко.

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"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали Яковлєва та Палюха. Збираємось на центральній площі о 12:00", — повідомив активіст.

Мітинг у Скадовську

Місцеві жителі відгукнулися на заклик Костюченка, вийшли на мітинг і вимагають звільнити викраденого мера. Окупанти закрилися у будівлі міськради. Вони стріляли та застосовували проти протестувальників сльозогінний газ.

Люди скандували "Поверніть нашого мера", "Мера" та "Скадовськ — це Україна".

Пізніше мер міста вийшов на зв'язок і записав відеозвернення. Він сказав, що його відпустили і почувається добре. Окупанти пообіцяли йому відпустити інших людей, з якими ще спілкуються.

"Прошу заспокоїтися, нам нічого зараз не загрожує. Будьте вдома та виконуйте свою роботу. Далі буде додаткова інформація", — заявив він.

Війська РФ заїхали в Скадовськ: що відомо

Яковлєв 13 березня писав, що в Скадовськ заїхала колона ворожих військ у складі 30 одиниць техніки. Військові розмістилися в одному з дитячих таборів на околиці міста.

Вдень 13 березня загарбники заходили до будівлі міськради, працівників там не було.

[ + – ] Військова техніка ворога в'їхала до міста ще 9 березня

Російська військова техніка почала в'їжджати в місто ще 9 березня. Цього дня жителі міста вийшли вшанувати 208-ту річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка.

10 військових побігли до міськради, вибили двері будівлі, забрали всі комп'ютери. Військові наказали закрити усі магазини.

12 березня Яковлєв заявив про відсутність окупаційних військ у Скадовську.

"Зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло. У нас працюють патрулі, служба охорони. Тому більш-менш у нас дотримуються порядку", — повідомив він.

Викрадення мерів міст України

Загарбники викрадають мерів українських міст, котрі відмовляються співпрацювати з ними. Зокрема, 11 березня вони викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Президент України Володимир Зеленський 12 березня заявив, що Федоров живий, але його катували.

15 березня з'явилася інформація, що Федорова вивезли в тимчасово окупований Луганськ. ЗС РФ захопили мера Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євгена Матвєєва, його доля невідома.

Мера Кремінної Луганської області Володимира Струка застрелили 2 березня.