Викрадений військовими РФ мер Мелітополя живий, його катують, – Зеленський

Президент України просив лідерів трьох країн Євросоюзу вплинути на главу країни-агресора Володимира Путіна, щоб звільнили голову Мелітополя.

Викрадений російськими військовими мер Мелітополя Іван Федоров живий, але його катують. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ.

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"Всі бачили відео, як військові РФ викрали мера Мелітополя. Ми знаємо, що він живий і сьогодні близько 2 тисяч людей вийшли, незважаючи на те, що місто окуповане. Люди побачили, куди забрали мера", — заявив глава держави.

Окупанти катують градоначальника за небажання визнати у місті владу Росії, продовжив він.

"Їм потрібне відео! Ми бачили таке лише у кіно і, на жаль, за останні 100 років такі теракти, коли беруть (у заручники) людей, записують відео. Вони мають щось сказати, інакше його вб'ють", — зауважив Зеленський.

Президент України просив глав трьох країн Європи (Емманюеля Макрона, Олафа Шольца та Анджея Дуду) зателефонувати президенту країни-агресора Володимиру Путіну та вплинути на звільнення мера Мелітополя.

[ + – ] Федорова схопили у міському кризовому центрі

"Я б і сам зателефонував (Путіну), але він зі мною не спілкується. Ми проговорили, що мера треба відпустити… Це, як сказав Путін, "демілітаризація" чи "військова операція"? Та ні, це просто тероризм. З доказами і усіма наслідками для них", — резюмував Зеленський.

Викрадення мера Мелітополя — що відомо

Про викрадення Федорова повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Федоров відмовився від співпраці із загарбниками і його викрала група ворога з 10 людей.

Федорова схопили у міському кризовому центрі, йому вдягли пластиковий мішок на голову.

Нагадаємо, що 10 березня військові РФ викрали у Мелітополі депутатку Запорізької облради від партії "Європейська Солідарність" Лейлу Ібрагімову. Пізніше стало відомо, що жінка перебуває вдома.

Загарбники вбили голову Гостомельської сільської ради Юрія Приліпка 7 березня. Його разом із волонтерами Русланом Карпенком та Іваном Зорею розстріляли, коли вони роздавали місцевим жителям медикаменти та продукти.

Пізніше з'ясувалося, що військові РФ замінували тіло вбитого Приліпка.