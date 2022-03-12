Похищенный военными РФ мэр Мелитополя жив, его пытают, – Зеленский

Президент Украины просил лидеров трех стран Евросоюза повлиять на главу страны-агрессора Владимира Путина, чтобы главу Мелитополя освободили.

Похищенный российскими военными мэр Мелитополя Иван Федоров жив, но его пытают. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ.

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"Все видели видео, как военные РФ похитили мэра Мелитополя. Мы знаем, что он жив и сегодня около 2 тысяч людей вышли, несмотря на то, что город оккупирован. Люди увидели, куда забрали мэра", – заявил глава государства.

Оккупанты пытают градоначальника за нежелание признать в городе власть России, продолжил он.

"Им нужно видео! Мы видели такое только в кино и, к сожалению, за последние 100 лет такие теракты, когда берут (в заложники) людей, записывают видео. Они должны что-то сказать, иначе его убьют ", — заметил Зеленский.

Президент Украины просил глав трех стран Европы (Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Анджея Дуду) позвонить президенту страны-агрессора Владимиру Путину и повлиять на освобождение мэра Мелитополя.

[ + – ] Федорова схватили в городском кризисном центре

"Я бы и сам позвонил (Путину), но он со мной не общается. Мы проговорили, что мэра надо отпустить… Это, как сказал Путин, "демилитаризация" или "военная операция"? Да нет, это просто терроризм. С доказательствами и всеми вытекающими последствиями для них", — резюмировал Зеленский.

Похищение мэра Мелитополя — что известно

О похищении Федорова сообщил 11 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Федоров отказался от сотрудничества с захватчиками и его похитила группа врага из 10 человек.

Федорова схватили в городском кризисном центре, ему надели пластиковый мешок на голову.

Напомним, что 10 марта военные РФ похитили в Мелитополе депутата Запорожского облсовета от партии "Европейская Солидарность" Лейлу Ибрагимову. Позже стало известно, что женщина находится дома.

Захватчики убили главу Гостомельского сельского совета Юрия Прилипко 7 марта. Его вместе с волонтерами Русланом Карпенко и Иваном Зорей расстреляли, когда они раздавали местным жителям медикаменты и продукты.

Позже выяснилось, что военные РФ заминировали тело убитого Прилипко.