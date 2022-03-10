В Мелитополе оккупанты похитили депутата Запорожского облсовета от "Европейской солидарности"

Лейла Ибрагимова была похищена рано утром людьми в российской военной форме. По информации Порошенко она уже дома, но связи с ней нет.

10 марта в Мелитополе российские оккупанты похитили и отвезли в неизвестном направлении депутата Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Лейлу Ибрагимову. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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По словам Бариева, 10 марта в 6:00 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой. Они провели обыск, забрали телефоны и вывезли Ибрагимову в неизвестном направлении.

Глава партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на эту ситуацию, сообщив, что Лейла Ибрагимова уже находится дома, но связи с ней нет:

"Лейла является символом сопротивления в Мелитополе. Они показали российскому оккупанту, что Мелитополь – украинский. Лейла уже дома, но связи с ней нет. Преследуя лидеров сопротивления, российские палачи начали играть крымский сценарий. Но мы не дадим этому повториться! Каждый проукраинский активист под защитой украинского государства и вооруженных сил Украины" — идется в сообщении.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время переговоров с российской стороной 10 марта не удалось достичь прогресса по вопросам прекращения огня и организации гуманитарных коридоров в Украине.

Также стало известно, что Украина может отказаться от вступления в НАТО. Для этого Киев должен получить некие гарантии безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью Дмитрию Гордону.