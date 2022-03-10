Российские военные минировали тело убитого сельского головы Гостомеля, — СМИ

Перед тем, как вернуть тело, оккупант снял с него растяжки и провода. Погибшего Юрия Прилипко похоронили с почестями возле местной церкви.

Российские военные минировали тело убитого председателя Гостомельского сельского совета Юрия Прилипко, которого расстреляли во время развоза продуктов и медикаментов жителям поселка. Об этом пишет издание "Слідство.Інфо".

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Советник убитого Юрия Прилипко Ростислав Скуратовский рассказал журналистам, что тело председателя Гостомельского сельского совета пришел забирать местный отец Петр.

В момент, когда священник приблизился к трупу — его остановил российский военнослужащий и приказал близко не подходить, поскольку тело чиновника было заминировано.

"Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", — сообщил Скуратовский в комментарии изданию.

Отцу Петру удалось забрать тело Юрия Прилипко в церковь, после чего глава совета был похоронен со всеми почестями. Дочь убитого чиновника Надежда также подтвердила информацию о том, что российские военнослужащие заминировали труп ее отца.

"Батюшка свидетельствует, что он с него снял растяжки, проводки и только после этого отдал тело. Вчера и позавчера (8 и 9 марта — ред.) у батюшки нет связи, видимо, разрядился телефон. Но он забрал отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", — добавила Надежда в комментарии журналистам.

Дочь Юрия Прилипко также сообщила обстоятельства убийства главы Гостомельской ОТГ. По ее словам, отец с другими людьми ехал в машине по центральной улице населенного пункта, когда им навстречу выехала колонна российской технике и открыла стрельбу по автомобилю.

"Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двоих ребят расстреляли, а двоим удалось спастись", — добавила Надежда.

Отметим, что пресс-служба Гостомельского сельского совета сообщала о смерти Юрия Прилипко еще 7 марта. По данным местных властей, председателя с двумя волонтерами Русланом Карпенко и Иваном Зорей расстреляли в момент, когда они раздавали жителям поселка медикаменты и продукты.