Російські військові мінували тіло вбитого сільського голови Гостомелю, — ЗМІ

Перед тим, як повернути тіло, окупант зняв з нього розтяжки та дроти. Загиблого Юрія Прилипка поховали з почестями біля місцевої церкви.

Російські військові мінували тіло вбитого голови Держгомельської сільської ради Юрія Прилипка, якого розстріляли під час розвезення продуктів та медикаментів мешканцям селища. Про це пише видання "Слідство.Інфо".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Радник убитого Юрія Прилипка Ростислав Скуратовський розповів журналістам, що тіло голови Гостомельської сільської ради прийшов забирати місцевий отець Петро.

У момент, коли священик наблизився до трупа, його зупинив російський військовослужбовець і наказав близько не підходити, оскільки тіло чиновника було заміноване.

"Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь і лише потім допоміг покласти тіло на тачку", — повідомив Скуратовський у коментарі виданню.

Отцю Петру вдалося забрати тіло Юрія Прилипка до церкви, після чого голову ради було поховано з усіма почестями. Дочка вбитого чиновника Надія також підтвердила інформацію про те, що російські військовослужбовці замінували труп батька.

"Отець свідчить, що він з нього зняв розтяжки, проводки і тільки після цього віддав тіло. Вчора і позавчора (8 і 9 березня — ред.) в отця немає зв'язку, мабуть, розрядився телефон. Але він забрав батька мого з церкви і обіцяв мені по телефону, що він біля церкви його і поховає", — додала Надія в коментарі журналістам.

Донька Юрія Прилипка також повідомила обставини вбивства голови Держгомельської ОТГ. За її словами, батько з іншими людьми їхав у машині центральною вулицею населеного пункту, коли їм назустріч виїхала колона російської техніки та відкрила стрілянину по автомобілю.

"Вони розвернулися і з'їхали в провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше було нікуди і всі пасажири вистрибнули з автомобіля. У ЖК "Покровський" поряд перебували снайпери та обстрілювали все навколо. Батька та ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", — додала Надія.

Зазначимо, що пресслужба Держгомельської сільської ради повідомляла про смерть Юрія Прилипка ще 7 березня. За даними місцевої влади, голову з двома волонтерами Русланом Карпенком та Іваном Зорею розстріляли в момент, коли вони роздавали мешканцям селища медикаменти та продукти.