Викраденого мера Мелітополя російські військові вивезли в Луганськ, — ОВА

Меру окупованого Мелітополя інкримінують справу про "тероризм".

Викраденого російськими військовими мера Мелітополя Івана Федорова вивезли до тимчасово окупованого Луганська. Йому інкримінують справу про "тероризм", повідомляє Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

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Також був захоплений військовими РФ мер Дніпрорудного Євген Матвєєв, проте його доля невідома.

Жителі окупованого Мелітополя намагалися провести мітинг на підтримку мера Федорова, але російські військові не дали цього зробити. Вони оточили площу та витіснили людей, супроводжуючи свої дії попередженнями з гучномовців про заборону проведення масових акцій.

За даними Запорізької ОВА в населених пунктах області з'являються люди, які ведуть інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників української влади. Вони спілкуються з місцевими громадами та поширюють дезінформацію.

Нагадаємо, що 11 березня мер Мелітополя Іван Федоров був заарештований російськими військовими. За словами радника МВС Антона Геращенка, група з 10 осіб викрала мера після того, як він відмовився співпрацювати з російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ 12 березня заявив, що викрадений мер Іван Федоров живий, але його катують. Глава держави сказав, що місцеві жителі бачили, куди повезли Федорова. Приблизно 2 тисячі людей вийшли надвір, незважаючи на те, що місто окуповане.