Росіяни викрали ще одного мера у Запорізькій області

Євген Матвєєв від початку російського вторгнення займав чітку проукраїнську позицію. 27 лютого він вийшов разом із жителями Дніпрорудного назустріч російським танкам — і ті повернулися назад.

Російські окупанти викрали мера міста Дніпрорудне Василівського району Запорізької області Євгена Матвєєва. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Facebook.

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"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", — написав Старух.

[ + – ] Допис Олександра Старуха

Зазначимо, що Євген Матвєєв від початку російського вторгнення займав чітку проукраїнську позицію. 27 лютого він вийшов разом із жителями назустріч російським танкам — і ті повернулися назад. Також він заявляв, що місту не потрібна жодна допомога від російських окупантів.

61-річний Євген Матвєєв переміг на місцевих виборах у жовтні 2020 року, висувався від партії "Опозиційна платформа — За життя".

Нагадаємо, це вже друге викрадення міського голови у Запорізькій області.

11 березня російські загарбники викрали мера окупованого Мелітополя Івана Федорова. Міський голова Мелітополя відмовився співпрацювати із росіянами. Під час викрадення чоловікові одягли на голову пластиковий пакет та вивезли з міського кризового центру.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Федоров живий, але росіяни його катують.

Натомість в окупованому Мелітополі російські загарбники призначили "вріо мера", депутата місцевої міськради від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Галину Данильченко. Жінка закликала жителів Мелітополя адаптуватися до "нової дійсності, щоб якнайшвидше почати жити по-новому".