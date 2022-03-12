"Гауляйтер у спідниці": окупанти призначили "вріо мера" Мелітополя

Депутатка місцевої міськради від ОПЗЖ, колишня членкиня "Партії регіонів" Галина Данильченко закликала жити по-новому та "закінчувати "екстремістські дії".

В окупованому Мелітополі російські загарбники призначили "вріо мера", депутатку міськради від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Галину Данильченко. Про це вона сказала у відеозверненні, яке опубліковано у YouTube.

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Данильченко вже закликала жителів міста адаптуватися до "нової дійсності, щоб якнайшвидше почати жити по-новому".

"Незважаючи на наші зусилля, у місті ще є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, закликають до екстремістських дій", – сказала вона.

Данильченко запросила інших депутатів до "співпраці" та заявила про формування "комітету народних обранців" міста.

Ставлениця ворога встигла подякувати голові Чечні Рамзану Кадирову за надіслану в Мелітополь "гуманітарну допомогу".

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Галина Данильченко працювала на ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", яким володів колишній нардеп Євгеній Балицький, пишуть ЗМІ.

Вона була членкинею "Партії регіонів", у 2015 році стала депутаткою міськради та її секретарем.

"З мером міста Іваном Федоровим у неї стосунки не задались, якось вона навіть накинулася на нього з кулаками", – зазначають журналісти.

Данильченко має сторінку у Facebook. Користувачі соцмережі вже відреагували на її рішення підтримати ворога невтішними коментарями під деякими фото.

У вересні 2020 року Данильченко опублікувала у Facebook фото з ходи "Безсмертного полку".

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Місцеве видання "РІА Мелітополь" назвало Данильченко "гауляйтером у спідниці". Журналісти повідомили, що 13 березня вона має намір провести планерку з керівниками.

Російські військові 11 березня викрали мера Мелітополя Івана Федорова, його схопили у кризовому центрі міста й одягли на голову пластиковий мішок.

Президент України Володимир Зеленський 12 березня сказав, що Федоров живий, але його катують.

Фокус також писав про викрадення у Мелітополі 10 березня військовими Росії депутатки Запорізької облради від "Європейської Солідарності" Лейли Ібрагімової.