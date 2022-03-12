"Гауляйтер в юбке": оккупанты назначили "врио мэра" Мелитополя

Депутат местного горсовета от ОПЗЖ, бывший член "Партии регионов" Галина Данильченко призвала жить по-новому и "заканчивать "экстремистские действия".

В оккупированном Мелитополе российские захватчики назначили "врио мэра", депутата местного горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Галину Данильченко. Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовано в YouTube.

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Данильченко уже призвала жителей города адаптироваться к "новой действительности, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".

"Несмотря на наши усилия, в городе еще есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, призывают к экстремистским действиям", – сказала она.

Данильченко пригласила других депутатов к "сотрудничеству" и заявила о формировании "комитета народных избранников" города.

Ставленник врага успела поблагодарить главу Чечни Рамзана Кадырова за присланную в Мелитополь "гуманитарную помощь".

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Галина Данильченко работала на ООО "Мелитопольский завод подшипников скольжения", которым владел бывший нардеп Евгений Балицкий, пишут СМИ.

Она была членом "Партии регионов", в 2015 году стала депутатом горсовета и его секретарем.

"С мэром города Иваном Федоровым у нее отношения не задались, однажды она даже набросилась на него с кулаками", – отмечают журналисты.

У Данильченко есть страница в Facebook. Пользователи соцсети уже отреагировали на ее решение поддержать врага нелестными комментариями под некоторыми фотографиями.

В сентябре 2020 года Данильченко опубликовала в Facebook фотографию с шествия "Бессмертного полка".

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Местное издание "РИА Мелитополь" назвало Данильченко " гауляйтером в юбке". Журналисты сообщили, что 13 марта она собирается провести планерку с руководителями.

Российские военные 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, его схватили в кризисном центре города и надели на голову пластиковый мешок.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сказал, что Федоров жив, но его подвергают пыткам.

Фокус также писал о похищении в Мелитополе 10 марта военными России депутата Запорожского облсовета от "Европейской Солидарности" Лейлы Ибрагимовой.