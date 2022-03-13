Россияне похитили еще одного мэра в Запорожской области

Евгений Матвеев с начала российского вторжения занимал четкую проукраинскую позицию. 27 февраля он вышел вместе с жителями Днепрорудного навстречу российским танкам — и те развернулись обратно.

Российские оккупанты похитили мэра города Днепрорудное Васильевского района Запорожской области Евгения Матвеева. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Facebook.

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"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", — написал Старух.

[ + – ] Пост Александра Старуха

Отметим, что Евгений Матвеев с начала российского вторжения занимал четкую проукраинскую позицию. 27 февраля он вышел вместе с жителями навстречу российским танкам — и те развернулись обратно. Также он заявлял, что городу не нужна никакая помощь от российских оккупантов.

61-летний Евгений Матвеев победил на местных выборах в октябре 2020 года, выдвигался от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, это уже второе похищение городского главы в Запорожской области.

11 марта российские захватчики похитили мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова. Городской голова Мелитополя отказался сотрудничать с россиянами. Во время похищения мужчине надели на голову пластиковый пакет и вывезли из городского кризисного центра.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Федоров жив, но россияне его пытают.

Вместо него в оккупированном Мелитополе российские захватчики назначили "врио мэра", депутата местного горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Галину Данильченко. Женщина призвала жителей Мелитополя адаптироваться к "новой действительности, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".