Зеленський нагородив мера Мелітополя орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Загарбники катували чиновника, але Федоров не погодився визнавати незаконну владу окупантів на теренах українського Мелітополя.

17 березня український гарант Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня мера Мелітополя Івана Федорова, якого звільнили з полону російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

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"З поверненням! Україна своїх у біді не залишає", — сказав Володимир Зеленський, вручаючи нагороду Івану Федорову.

Президент України також висловив переконання, що окупація Мелітополя є тимчасовою і незабаром над містом знову розвіється український прапор.

Міський голова Мелітополя перебував у полоні в російського ворога з 11 по 16 березня. Він відмовився йти на співпрацю та визнавати владу РФ на території українського міста. Після цього Федорова викрала група ворога з 10 людей. Чиновнику одягли пластиковий мішок на голову, відвезли в невідомому напрямку та катували.

16 березня мера Мелітополя Федорова вдалося звільнити. Українська сторона обміняла його на 9 полонених російських солдатів. Строковики ЗС РФ — 2002-2003 року народження.