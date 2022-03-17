Зеленский наградил мэра Мелитополя орденом "За мужество" ІІІ степени

Захватчики пытали чиновника, но Федоров не согласился признавать незаконную власть оккупантов на территории украинского Мелитополя.

17 марта украинский гарант Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени мэра Мелитополя Ивана Федорова, который был освобожден из плена российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", – сказал Владимир Зеленский, вручая награду Ивану Федорову.

Президент Украины также выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и скоро над городом снова развеется украинский флаг.

Городской голова Мелитополя находился в плену у российского врага с 11 по 16 марта. Он отказался идти на сотрудничество и признавать власть РФ на территории украинского города. После этого Федорова похитила группа врага из 10 человек. Чиновнику надели пластиковый мешок на голову, увезли в неизвестном направлении и пытали.

16 марта мэра Мелитополя Федорова удалось освободить. Украинская сторона обменяла его на 9 пленных российских солдат. Срочники ВС РФ — 2002-2003 года рождения.