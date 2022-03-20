Оккупанты похитили заммэра Энергодара: люди вышли на митинг, военные РФ начали стрельбу (видео)

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк не выходит на связь с 19 марта. 20 марта местные жители вышли на митинг с требованием освободить чиновника.

Российские захватчики похитили заместителя мэра Энергодара. Горожане вышли на мирный протест, но оккупанты пытались разогнать митинг и начали стрелять. Об этом 20 марта сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов у себя в Telegram.

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По словам чиновника, неизвестно, в каком состоянии находится Самойдюк. Орлов рассказал, что оккупанты физически и психологически давят на активных жителей Энергодара и продолжают разыскивать тех горожан, в принципиальной позиции которых видят угрозу:

[ + – ] Обращение мэра Энергодара

Мэр Энергодара призвал горожан выйти на мирную акцию протеста под стены горсовета, и менее чем через час около 1500 жителей города выразили свою поддержку.

"Это провокация, полностью ставящая под угрозу дальнейшее жизнеобеспечение города. И если до завтра его (заместителя мэра Энергодара Самойдюка — ред.) не освободят, такие акции станут бессрочными и круглосуточными", — сказано в заявлении городского головы Энергодара.

[ + – ] Митинг в Энергодаре

Также по сообщению чиновника, несмотря на то, что акция носила исключительно мирный характер, уже по ее завершении, когда люди начали расходиться по домам, приехали российские военные и попытались захватить нескольких участников мероприятия и поместить в авто. В это время "сотни энергодарцев стали плотной стеной и буквально отбили своих земляков от плена". По словам Орлова, оккупанты начали стрелять в воздух и были вынуждены прекратить свои действия.

За время войны, которую развязала РФ на территории Украины, оккупанты неоднократно похищали и брали в плен чиновников тех городов, которые отказались признавать власть захватчиков.

Так, 11 марта в Мелитополе российские военные похитили мэра Федорова, надев ему на голову пластиковый мешок. Оккупанты держали Ивана Федорова в плену 6 дней, а после обменяли на 9 военных РФ. Президент Украины Владимир Зеленский вручил городскому голове Мелитополя орден "За мужество" ІІІ степени.

13 марта военные РФ похитили мэра города Днепрорудное Васильевского района Запорожской области Евгения Матвеева. С начала российского вторжения он занимал четкую проукраинскую позицию. 27 февраля Матвеев вышел вместе с жителями навстречу российским танкам — и те развернулись обратно. Также он заявлял, что городу не нужна никакая помощь от российских оккупантов.

16 марта российские военные похитили мэра Скадовска и его заместителя. Местные жители вышли на протест, а захватчики стреляли и применяли слезоточивый газ.

17 марта стало известно, что оккупанты взяли в плен еще одного чиновника — мэра Великобурлукской общины Виктора Терещенко. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, войска РФ проигрывают и от бессилия совершают преступления против мирного населения.