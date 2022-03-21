Оккупанты собираются провести "выборы" на захваченных территориях Запорожской области

Также для организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ.

Российские оккупанты проводят скрытую подготовку к проведению выборов подконтрольных РФ администраций районов и городов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

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"Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов", — говорится в сообщении.

Также для организации так называемых "российских гумконвоев" захватчики сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ российского министерства чрезвычайных ситуаций.

В Генштабе напоминают, что россияне уже использовали ранее подобных грузовики — для скрытой транспортировки боеприпасов на Донбассе.

"Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область", — отмечается в сообщении.

Также на территории одного из населенных пунктов области россияне развернули пункт ремонта бронетанковой техники, где используется оборудования и работают специалисты оборонных предприятий РФ. Здесь на восстановлении находится до 20 единиц российской бронированной техники.

Отметим, под контролем российских войск находятся такие города Запорожской области, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Сегодня утром в оккупированном Мелитополе российские военные похитили сотрудников и журналистов местного медиахолдинга и предлагали им "сотрудничество", но вечером их всех отпустили.

Вчера оккупанты похитили заммэра Энергодара. Местные жители вышли на мирный митинг с требованием освободить чиновника, но оккупанты начали стрелять по участникам акции и попытались захватить нескольких гражданских и поместить в авто. В это время "сотни энергодарцев стали плотной стеной и буквально отбили своих земляков от плена".