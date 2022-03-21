UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Оккупанты собираются провести "выборы" на захваченных территориях Запорожской области

2518
Бердянск, оккупация
Оккупанты собираются провести "выборы" на захваченных территориях Запорожской области

Также для организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ.

Российские оккупанты проводят скрытую подготовку к проведению выборов подконтрольных РФ администраций районов и городов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

"Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов", — говорится в сообщении.

Также для организации так называемых "российских гумконвоев" захватчики сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ российского министерства чрезвычайных ситуаций.

В Генштабе напоминают, что россияне уже использовали ранее подобных грузовики — для скрытой транспортировки боеприпасов на Донбассе.

"Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область", — отмечается в сообщении.

Также на территории одного из населенных пунктов области россияне развернули пункт ремонта бронетанковой техники, где используется оборудования и работают специалисты оборонных предприятий РФ. Здесь на восстановлении находится до 20 единиц российской бронированной техники.

Отметим, под контролем российских войск находятся такие города Запорожской области, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Сегодня утром в оккупированном Мелитополе российские военные похитили сотрудников и журналистов местного медиахолдинга и предлагали им "сотрудничество", но вечером их всех отпустили.

Вчера оккупанты похитили заммэра Энергодара. Местные жители вышли на мирный митинг с требованием освободить чиновника, но оккупанты начали стрелять по участникам акции и попытались захватить нескольких гражданских и поместить в авто. В это время "сотни энергодарцев стали плотной стеной и буквально отбили своих земляков от плена".