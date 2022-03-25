У ЗСУ, які активно захоплюють техніку РФ, уже більше танків, ніж на початку війни, — Forbes

З початку повномасштабного вторгнення українські війська захопили понад 110 танків, тоді як втратили 74.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові захопили не менш як 117 танків супротивника — це означає, що Збройні Сили України мають більше танків, ніж до початку воєнних дій 24 лютого. Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на дані аналітиків проєкту Oryx.

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За інформацією учасників організації, українська сторона приблизно втратила 74 танки, тоді як захопити їй вдалося не менш як 117 танків.

"Тепер українська армія може фактично мати більше танків, ніж місяць тому, і все це без створення хоча б одного абсолютно нового або зняття зі складу якоїсь старої машини", — йдеться в публікації.

Водночас війська РФ захопили близько 37 українських танків — цієї кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати приблизно 274 танків в Україні. Журналісти стверджують, що ці дані можуть свідчити про непідготовленість Росії до війни високої інтенсивності, а також про перевагу сторони, що захищається, над агресором. Видання зазначило, що РФ змушена перекидати на українську територію сили на відстань у десятки або сотні кілометрів, розширюючи у такий спосіб погано захищені лінії постачання та ризикуючи тим, що в підрозділів на передовій можуть закінчитися боєприпаси та паливо.

"Багато тих танків, які захопили українці, просто стояли там, без бензину, їхні екіпажі розбіглися", — йдеться в публікації.

Зі свого боку українські війська користуються перевагою "внутрішніх рубежів", тобто їхні сили ведуть бої поруч із великими містами та базами, тому лінії постачання не розтягнуті вздовж доріг, що не охороняють, стверджує видання.

Водночас багато залежить від того, наскільки швидко українська сторона зможе інвентаризувати, відремонтувати, заправити паливом захоплену техніку РФ, поповнити запаси боєприпасів та передати її підготовленому екіпажу. Журналісти зазначили, що цей процес може зайняти лише кілька днів з огляду на те, що повномасштабна війна почалася 24 лютого, а колишні російські танки атакували позиції РФ вже не пізніше 11 березня.

Нагадаємо, нещодавно російський солдат здав українським військовим танк за винагороду 10 тисяч доларів.

Також ми писали про те, як українські військові захопили командирську модифікацію танка Т-80 ЗС РФ.