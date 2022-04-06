В сети появилось видео с множеством свежих могил десантников РФ в Ставрополе

В городе Михайловск на кладбище появились свежие захоронения, над которыми реют флаги ВДВ и морской пехоты РФ.

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В социальных сетях появилось видео, на котором видны свежие захоронения российских десантников. Об этом сообщает блогер Анатолий Штефан в Твиттере.

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Сообщается, что видео было снято в Ставропольском крае РФ. На кадрах видны десятки свежих могил, над которыми стоят флаги ВДВ и морской пехоты российской армии.

"Вот она. Алея пацанов. Город Михайловск. ВДВшники пацаны… Морпех — последний вот", — отметил автор видео.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских войск составляет около 18 600 лиц.

Как пишет советник главы Минобороны Алексей Копытко, по состоянию на 3 апреля в РФ провели уже 1074 захоронения военных в 775 населенных пунктах.

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Больше всего захоронений проходит в Дагестане — 88, 50 в Бурятии. Следом за ними идут Волгоградская и Оренбургская области.

Напомним, 28 марта количество захоронений составляло 784. Лидером также был Дагестан.