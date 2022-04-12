"Украинских баб насилуй и мне ничего не говори", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой (видео)

В перехваченном разговоре жена российского оккупанта "дает разрешение" на изнасилование украинок и "просит предохраняться".

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Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта со своей женой. Как отмечают в ведомстве, этот перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, большинство из которых сейчас поддерживают войну в Украине.

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На аудиоролике, опубликованном СБУ, запечатлен фрагмент разговора. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит, посмеиваясь, женщина своему мужу.

"Считаем, что какие-либо дополнительные комментарии здесь излишни", — отмечают в СБУ.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что искусственный интеллект ищет российских военных, которых зафиксировали камеры наружного наблюдения. По его словам, сейчас в обработке находятся сотни фотографий и видео. "Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не повинных украинцев у нас дома", — подчеркнул глава Минцифры.

Министр также показал фотографии офицера российского спецназа Артема Лазарева, которого зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси, где он пересылал вещи, украденные у жителей Украины. Чиновник призвал жителей Киевской области проверить свои записи и присылать кадры с лицами российских военных.

"Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… и после этого отправляли все награбленное своим семьям. Большинство этих убийц уже найдены благодаря искусственному интеллекту, — отметил Михаил Федоров. — Мы никогда этого не простим, технологии позволят найти каждого".