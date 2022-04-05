Стало известно, как ИИ распознает российских солдат, воевавших в Украине (видео)

Родственников погибших военнослужащих оповещают об их смертях, а уличенных в преступлениях живых солдат ждет наказание.

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Украинская IT-армия при помощи искусственного интеллекта опознала 582 погибших российских военных. На своем YouTube-канале айтишники показали, как работает их инструмент.

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Они отметили, что начали специальную операцию по определению личностей погибших и брошенных Россией солдат на территории Украины. Снимки трупов загружаются в специальную программу, которая ищет совпадения с лицами на фотографиях в социальных сетях, например, "ВКонтакте".

После этого представители IT-армии проверяют аккаунты и связываются с контактами убитых, чтобы выйти на родственников и друзей, а затем проинформировать их о смертях. В качестве доказательств приводятся фото трупа и документов. Кроме того, украинцы призывают родственников и друзей погибших российских солдат выступить против войны в Украине.

"Российское военное руководство скрывает потери от россиян, и поэтому не забирает тела мертвых солдат с поля боя", — отмечается в видеообращении. — "Первую Чеченскую войну остановили российские матери. Остановите убийства ваших детей сейчас".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем Telegram-канале заявил, что искусственный интеллект также ищет живых российских военных, которых зафиксировали камеры наружного наблюдения. По его словам, сейчас в обработке находятся сотни фотографий и видео.

"Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не повинных украинцев у нас дома", — подчеркнул глава Минцифры.

Министр также показал фотографии офицера российского спецназа Артема Лазарева, которого зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси, где он пересылал вещи, украденные у жителей Украины. Чиновник призвал жителей Киевской области проверить свои записи и присылать кадры с лицами российских военных.

[ + – ] Фото офицера спецназа ВС РФ Артема Лазарева Фото: Telegram

"Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… и после этого отправляли все награбленное своим семьям. Большинство этих убийц уже найдены благодаря искусственному интеллекту", — написал Михаил Федоров. — "Мы никогда этого не простим, технологии позволят найти каждого".

Ранее Михаил Федоров уже сообщал, что ИИ-технология помогает опознать российских солдат в Украине. По его словам, украинцы связываются с родственниками погибших военных, чтобы развеять миф о "спецоперации", а также о том, что Россия не отправляет срочников воевать.