ИИ-технология помогает опознать российских солдат, погибших на войне в Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, полученные данные используются, чтобы сообщить о смертях российских военных их близким и развеять миф о "спецоперации".

Искусственный интеллект помогает находить профили в соцсетях погибших российских военнослужащих, участвовавших в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам министра, если еще месяц назад технологические разработки применялись для биометрической авторизации, обработки заявок контакт-центра "Дія" и пр., а сегодня ИИ-технологии применяются уже для поиска погибших военных российской армии. Чиновник сообщил, что ИИ-алгоритмы сопоставляют фотографии умерших солдат со снимками, выложенным в соцсетях. В дальнейшем родственникам сообщает о смертях украинская сторона.

Ко всему прочему, идентификация погибших с помощью искусственного интеллекта, по мнению Федорова, поспособствует разрушению официального кремлевского нарратива о том, что в Украину якобы не отправляют солдат-срочников.

"Сегодня настраиваем автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду о российских убийцах у нас дома. Мы все изменились. Мы начали делать то, что даже вообразить не могли еще месяц назад", — объясняет Федоров.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, во время штурма Мариуполя спецназ РФ потерял 90% живой силы. Остальные убиты или ранены.

Ранее Фокус сообщал, сервис MacPaw защитит компьютеры жителей Украины от кибератак из России и Беларуси. Это приложение можно установить на macOS версии 10.15 и выше. Система отсекает потенциально опасные соединения и предотвращает утечку данных в ФСБ.