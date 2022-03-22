Сервис MacPaw защитит компьютеры украинцев от кибератак из России и Беларуси, — Федоров

Программа доступна пользователям macOS 10.15 и выше, она позволяет отсекать потенциально опасные соединения и предотвращать утечку данных в ФСБ.

Приложение SpyBuster от компании MacPaw поможет украинским пользователям компьютеров Mac защитить персональные данные от киберугроз со стороны России и Беларуси. ПО на своем Телеграм-канале порекомендовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам чиновника, SpyBuster анализирует поведение сайтов и программ по соединению с серверами в России и Беларуси, чтобы заблокировать их и не допустить утечку информации в ФСБ. Программу можно бесплатно скачать с официального сайта MacPaw, она поддерживается версиями операционной системы macOS 10.15 и новее.

Разработчики пишут, что сами составили список нежелательных ресурсов, которые отобрали по идентификаторам пакетов данных и другим характеристикам. Подозрительную программу еще до запуска можно проверить с помощью инструмента Static Analysis, который способен самостоятельно определять и информировать об угрозе.

[ + – ] Static Analysis Tool в приложении SpyBuster от MacPaw Фото: Cкриншот

Еще один инструмент, Dynamic Analysis, позволяет анализировать поведение уже запущенных приложений и определять физическое местоположение серверов, к которым они подключаются. Всплывающие окна уведомят о потенциально опасной активности, такой как отправка сообщений на российский сервис, запись файлов, предоставление доступа, и позволят принять меры безопасности, например, отключить сеть или удалить вредоносное ПО.

[ + – ] Dynamic Analysis Tool в приложении SpyBuster от MacPaw Фото: Скриншот

SpyBuster сканирует соединения в режиме реального времени и собирает их историю. Пользователь может отобразить только потенциально опасные подключения, нажав кнопку "Только скомпрометированные", а затем добавить их в "черный список", чтобы больше никогда с ними не взаимодействовать.

В своем блоге представители MacPaw отметили, что вместе с бомбардировкой домов российские войска проводят кибератаки на государственные системы Украины и распространяют дезинформацию. Сначала компания хотела запустить сервис для защиты от спецслужб РФ только для украинцев, но в итоге сделала его доступным для пользователей со всего мира.

Компания напомнила, что в 2016 году в России приняли законы, которые обязывают операторов связи в течение шести месяцев хранить на российских серверах данные о голосовых сообщениях, звонках, изображения и текстовые сообщения, а также три года хранить метаданные (время, место, отправителя и получателя данных). Теперь российские интернет-сервисы, такие как мессенджеры и социальные сети, которые работают в РФ, обязаны предоставлять расшифровку этой информации ФСБ по первому требованию даже без решения суда.

Ранее эксперты CERT-UA рассказали украинцам, как защитить гаджеты от взлома военными из РФ во время боевых действий. Во время вторжения жителям Украины нужно вести себя крайне осторожно и принять все доступные меры безопасности, такие как P2P-соединяния, установка сложных паролей и двухфакторная аутентификация.