Сервіс MacPaw захистить комп'ютери українців від кібератак із Росії та Білорусі, — Федоров

Програма доступна користувачам macOS 10.15 і вище, вона дозволяє відсікати потенційно небезпечні з'єднання та запобігати витоку даних у ФСБ.

Програма SpyBuster від компанії MacPaw допоможе українським користувачам комп'ютерів Mac захистити персональні дані від кіберзагроз з боку Росії та Білорусі. ПЗ на своєму Телеграм-каналі порекомендував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами чиновника, SpyBuster аналізує поведінку сайтів та програм зі з'єднання з серверами в Росії та Білорусі, щоб заблокувати їх та не допустити витоку інформації у ФСБ. Програму можна безплатно завантажити з офіційного сайту MacPaw, її підтримують версії операційної системи macOS 10.15 та новіші.

Розробники пишуть, що самі склали список небажаних ресурсів, які відібрали за ідентифікаторами пакетів даних та іншими характеристиками. Підозрілу програму ще до запуску можна перевірити за допомогою інструмента Static Analysis, який здатний самостійно визначати та інформувати про загрозу.

[ + – ] Static Analysis Tool у програмі SpyBuster від MacPaw Фото: Cкриншот

Ще один інструмент, Dynamic Analysis, дозволяє аналізувати поведінку вже запущених додатків та визначати фізичне розташування серверів, до яких вони підключаються. Вікна, що спливають, повідомлять про потенційно небезпечну активність, як відправлення повідомлень на російський сервіс, запис файлів, надання доступу, і дозволять вжити заходів безпеки, наприклад, відключити мережу або видалити зловмисне програмне забезпечення.

[ + – ] Dynamic Analysis Tool у програмі SpyBuster від MacPaw Фото: Скриншот

SpyBuster сканує з'єднання в режимі реального часу та збирає їхню історію. Користувач може відбити лише потенційно небезпечні підключення, натиснувши кнопку "Тільки скомпрометовані", а потім додати їх до "чорного списку", щоб більше ніколи з ними не взаємодіяти.

У своєму блозі представники MacPaw зазначили, що разом із бомбардуванням будинків російські війська проводять кібератаки на державні системи України та поширюють дезінформацію. Спочатку компанія хотіла запустити сервіс для захисту від спецслужб РФ лише для українців, але зрештою зробила його доступним для користувачів з усього світу.

Компанія нагадала, що у 2016 році в Росії ухвалили закони, які зобов'язують операторів зв'язку протягом шести місяців зберігати на російських серверах дані про голосові повідомлення, дзвінки, зображення та текстові повідомлення, а також три роки зберігати метадані (час, місце, відправника та одержувача даних). Тепер російські інтернет-сервіси, такі як месенджери та соціальні мережі, які працюють у РФ, зобов'язані надавати розшифровку цієї інформації ФСБ на першу вимогу навіть без рішення суду.

Раніше експерти CERT-UA розповіли українцям, як захистити гаджети від зламу військовими з РФ під час бойових дій. Під час вторгнення жителям України потрібно поводитися вкрай обережно та вжити всіх доступних заходів безпеки, таких як P2P-з'єднання, встановлення складних паролів та двофакторна автентифікація.