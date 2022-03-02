Як українцям захистити гаджети від зламування військовими з РФ, — рекомендації CERT-UA

У разі війни кожен користувач повинен виявляти підвищену обережність і подавляти витік інформації.

Урядова команда реагування на комп'ютерні загрози (CERT-UA) склала для українців рекомендації, як треба поводитись в умовах інформаційно-психологічної війни з Росією. Вони опубліковані в офіційній спільноті у Facebook.

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Фахівці нагадали, що через вторгнення Росії мешканцям України потрібно поводитися дуже обережно, зокрема використовуючи електронну техніку. Вони порадили ретельно стежити за підключеними пристроями в будь-яких облікових записах, включаючи Google, Microsoft і месенджери, а виявляючи невідомі нові пристрої, — швидко відключати їх і змінювати паролі від своїх облікових записів.

CERT-UA закликала українців користуватися лише месенджерами з підтримкою технологій наскрізного шифрування чи однорангової мережі. З наскрізним шифруванням (End-to-End Encryption) дані передаються лише між користувачами, які мають доступ до повідомлень, що унеможливлює перехоплення інформації третіми особами. Таку технологію використовує месенджер Telegram.

Одноранговим з'єднанням (Peer-to-Peer Connection, або P2P) вважають децентралізовану мережу з кількох комп'ютерів або мобільних пристроїв, об'єднаних однаковими повноваженнями та обов'язками з передачі даних. Іншими словами, це окрема мережа, яка залежить від глобального Інтернету. За допомогою цієї технології працюють ShazzleChat та Briar.

Інші рекомендації CERT-UA для кіберзахисту від противника:

настроїти двофакторну автентифікацію, встановити додатковий PIN-код або пароль для входу чи розблокування;

відв'язати акаунти на пристроях, що залишилися в іншому населеному пункті, — ними може заволодіти супротивник;

отримуючи підозрілі повідомлення, потрібно зв'язатись з відправником по аудіо- або відеозв'язку, щоб перевірити особистість. Якщо його голос викликає підозру — поставити перевіркові питання, відповіді на які знає тільки ця людина і ви, а за відсутності відповідей — заблокувати користувача;

не розповсюджувати в Мережі інформацію про місцеперебування українських сил.

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