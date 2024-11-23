Як прибрати функції, що дають змогу смартфону "шпигувати" за вами: прості налаштування

Деякі програми можуть отримувати більше даних, ніж здається, і навіть передають дані третім особам — однак це можна зупинити налаштуваннями клавіатури, звуку.

Смартфони на ОС Android прослуховують своїх господарів за замовчуванням. Крім того, ці дії створюють навантаження на систему, погіршуючи продуктивність телефону, але з цим можна боротися. Про те, як це зробити, пише iTech.ua.

1. Налаштування сервісів Google

Необхідно відкрити додаток "Налаштування" і вибрати "Google". Потім торкнутися трьох точок у правому верхньому кутку і вибрати "Використання та діагностика". Увімкнути "Відстеження активності". Це заборонить Google надсилати інформацію про використання смартфона.

2. Налаштування клавіатури

Щоб налаштувати клавіатуру, потрібно відкрити застосунок "Налаштування" і перейти в розділ "Мова і введення". Потім вибрати використовувану клавіатуру. Потім потрібно торкнутися трьох точок у правому верхньому кутку і вибрати меню "Налаштування".

Далі потрібно зняти прапорці з пунктів "Відправляти статистику", "Персоналізувати для вас" і "Покращити для всіх". Це не дозволить Google Keyboard надсилати надалі інформацію про введення даних.

3 Налаштування перетворення тексту на мову

Необхідно відкрити додаток "Налаштування" і знайти розділ "Мова і введення". Потім вибрати "Перетворення тексту в мову". Натиснути на три крапки в правому верхньому кутку і вибрати "Налаштування". Вимкнути перемикач "Анонімний звіт про перетворення тексту на мову". Це не дозволить Google надсилати інформацію про мову на вбудований мікрофон.

Після вимкнення "шпигунських" налаштувань смартфона потрібно перезавантажити пристрій. Вимкнення шпигунських налаштувань змусить мобільник працювати швидше і довше. Це також зменшує ризик передачі персональних даних третім особам. Утім, вимкнення шпигунських налаштувань може вплинути на деякі функції телефону. Приміром, користувач може більше не отримувати персоналізовану рекламу або рекомендації.

Раніше ми писали про те, як захистити смартфон від морозу. Зазвичай, якщо телефон лежить кілька годин у холоді, це не така вже й велика проблема, але бувають ситуації, коли це може серйозно йому нашкодити.