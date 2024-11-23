Как убрать функции, позволяющие смартфону "шпионить" за вами: простые настройки

Некоторые программы могут получать больше данных, чем кажется, и даже передают данные третьим лицам — однако это можно остановить настройками клавиатуры, звука.

Cмартфоні на ОС Android прослушивают своих хозяев по умолчанию. Кроме того, эти действия создают нагрузку на систему, ухудшая производительность телефона, но с этим можно бороться. Про то, как это сделать, пишет iTech.ua.

1. Настройка сервисов Google

Необходимо открыть приложение "Настройки" и выбрать "Google". Затем коснуться трех точек в правом верхнем углу и выбрать "Использование и диагностика". Включить "Отслеживание активности". Это запретит Google отправлять информацию об использовании смартфона.

2. Настройки клавиатуры

Чтобы настроить клавиатуру, нужно открыть приложение "Настройки" и перейти в раздел "Язык и ввод". Затем выбрать используемую клавиатуру. Затем нужно коснуться трех точек в правом верхнем углу и выбрать меню "Настройки".

Далее нужно снять флажки с пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех". Это не позволит Google Keyboard отправлять в дальнейшем информацию о вводе данных.

3. Настройка преобразования текста в речь

Необходимо открыть приложение "Настройки" и найти раздел "Язык и ввод". Затем выбрать "Преобразование текста в речь". Нажать на три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Выключить переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык". Это не позволит Google отправлять информацию о языке на встроенный микрофон.

После отключения "шпионских" настроек смартфона нужно перегрузить устройство. Выключение шпионских настроек заставит мобильник работать быстрее и дольше. Это также уменьшает риск передачи персональных данных третьим лицам. Впрочем, отключение шпионских настроек может повлиять на некоторые функции телефона. К примеру, пользователь может больше не получать персонализированную рекламу или рекомендации.

Ранее мы писали о том, как защитить смартфон от мороза. Обычно, если телефон лежит несколько часов в холоде, это не такая уж большая проблема, но бывают ситуации, когда это может серьезно ему навредить.