Как защитить смартфон от мороза: несколько практических советов для пользователей

Обычно, если телефон лежит несколько часов в холоде, это не такая уж большая проблема, но бывают ситуации, когда это может серьезно ему навредить.

Вот практические советы, если смартфон остался на холоде и нет гарантий его безопасности. Подборку создал ресурс Android Authority.

Если температура на улице ниже нуля, это может вызвать неожиданные проблемы с аккумулятором телефона. Самая большая проблема — быстрая разрядка: в зависимости от того, насколько холодно, аккумулятор смартфона может перейти от полностью заряженного к полностью разряженному за считанные минуты.

Аккумуоятор смартфона

Хуже того, будет невозможно перезарядить устройство сразу после такой быстрой разрядки. Но батарея, скорее всего, в порядке, и смартфон, скорее всего, также будет в порядке.

Кроме того, стоит иметь в виду, что те же принципы применимы практически к любому устройству с литий-ионным аккумулятором, включая ноутбуки, планшеты, портативные игровые системы и т. д.

Не нужно заряжать холодный телефон

Если телефон не работает или не включается, скорее всего, его нельзя зарядить. Это связано с тем, что способность аккумулятора к перезарядке может быть нарушена из-за крайне низких температур. Об этом будет позже в этом посте.

Сейчас телефон придется довести до нормальной температуры, прежде чем он снова начнет работать. Во время этого процесса нагревания не заряжайте свой холодный телефон. Просто дайте ему нагреться самостоятельно, без подключенного кабеля для зарядки.

Зарядка смартфона

Нужно некоторое время держать телефон выключенным

Конденсация — еще одна вещь, которую следует учитывать. Это особенно актуально, если телефон во влажном месте. Часть этой влажности может просочиться внутрь телефона в нежидкой форме. Более того, работающий телефон естественным образом нагревается. Доведение телефона до нормальной температуры приведет к разжижению указанной влажности, и телефон может быть подвержен повреждению водой. Если телефон уронили в снег и подняли его позже, лучше всего не рисковать и дать холодному телефону высохнуть, прежде чем включать его.

Вернуть телефон к комнатной температуре

Теперь пора приступать к работе. Нужно вернуть замерзший телефон к средним температурам. Это может быть так же просто, как принести телефон в помещение и оставить его на несколько часов, пока он естественным образом не вернется в нормальное состояние.

Если не получается ждать так долго, можно очень осторожно нагреть устройство, поместив его около теплой поверхности. Это может быть положить его в карман, положить его рядом с радиатором (но не на него) или оставить его на панели автомобиля, пока обогреватель подает горячий воздух.

Но никогда не стоит класть телефон в духовку или микроволновую печь, и никогда не кладите его на что-то невероятно горячее, например, на электрическую плиту или плиту. Нужно, чтобы устройство немного нагрелось, а не сварилось. Кроме того, вам нужно, чтобы телефон нагревался медленно.

Резкие перепады температур могут привести к растрескиванию деталей, особенно экранов. Однако экран — не единственная деталь, о которой следует беспокоиться. Внутренние детали также холодные, и растрескивание этих деталей может означать гораздо большую проблему.

Важно

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Почему холод разряжает аккумулятор?

Интересно, что ученые не совсем понимают, почему это происходит. Науке ясно, что невероятно низкие температуры очень быстро разряжают литий-ионные батареи, но причины этого все еще остаются несколько загадочными. Литий-ионные батареи используют химические реакции для зарядки, удержания этого заряда и последующего его высвобождения, а холод замедляет эти реакции.

Каждая батарея смартфона состоит из двух частей: анода и катода. Когда батарея полностью заряжена, ионы лития находятся в пористом графите, расположенном в аноде, а когда она разряжена, ионы находятся на противоположном конце в катоде. Электричество вырабатывается, когда отдельные ионы лития текут от анода к катоду.

По какой-то причине, когда литий-ионные аккумуляторы помещаются в холодную среду, химическая реакция, вызванная движением литиевых ионов, замедляется до минимума — или даже полностью останавливается.

Смартфон чувствует, что аккумулятор больше не вырабатывает заряд, и опускает счетчик заряда до 1% или даже до 0%. Если пройдет достаточно времени, телефон выключится.

Только когда батарея достигает более высокой температуры, ионы лития начнут двигаться как обычно. Затем все снова будет работать так, как и ожидалось. Вот почему холодная батарея может снова перейти от пустого к полному состоянию, просто нагревшись: ионы лития (т. е. количество заряда батареи) не полностью переместились с одного конца батареи на другой; они просто перестали двигаться.

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