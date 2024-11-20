Як захистити смартфон від морозу: кілька практичних порад для користувачів

Зазвичай, якщо телефон лежить кілька годин у холоді, це не така вже й велика проблема, але бувають ситуації, коли це може серйозно йому нашкодити.

Ось практичні поради, якщо смартфон залишився на холоді і немає гарантій його безпеки. Добірку створив ресурс Android Authority.

Якщо температура на вулиці нижча за нуль, це може спричинити несподівані проблеми з акумулятором телефону. Найбільша проблема — швидка розрядка: залежно від того, наскільки холодно, акумулятор смартфона може перейти від повністю зарядженого до повністю розрядженого за лічені хвилини.

Аккумуоятор смартфона

Гірше того, буде неможливо перезарядити пристрій одразу після такої швидкої розрядки. Але батарея, найімовірніше, в порядку, і смартфон, найімовірніше, також буде в порядку.

Крім того, варто мати на увазі, що ті самі принципи застосовні практично до будь-якого пристрою з літій-іонним акумулятором, включно з ноутбуками, планшетами, портативними ігровими системами тощо.

Не потрібно заряджати холодний телефон

Якщо телефон не працює або не вмикається, найімовірніше, його не можна зарядити. Це пов'язано з тим, що здатність акумулятора до перезарядки може бути порушена через вкрай низькі температури. Про це буде пізніше в цьому пості.

Зараз телефон доведеться довести до нормальної температури, перш ніж він знову почне працювати. Під час цього процесу нагрівання не заряджайте свій холодний телефон. Просто дайте йому нагрітися самостійно, без під'єднаного кабелю для заряджання.

Заряджання смартфона

Потрібно деякий час тримати телефон вимкненим

Конденсація — ще одна річ, на яку слід зважати. Це особливо актуально, якщо телефон у вологому місці. Частина цієї вологості може просочитися всередину телефону в нерідкій формі. Ба більше, працюючий телефон природним чином нагрівається. Доведення телефону до нормальної температури призведе до розрідження зазначеної вологості, і телефон може бути схильний до пошкодження водою. Якщо телефон упустили в сніг і підняли його пізніше, найкраще не ризикувати і дати холодному телефону висохнути, перш ніж вмикати його.

Повернути телефон до кімнатної температури

Тепер час приступати до роботи. Потрібно повернути замерзлий телефон до середніх температур. Це може бути так само просто, як принести телефон у приміщення і залишити його на кілька годин, поки він природним чином не повернеться до нормального стану.

Якщо не виходить чекати так довго, можна дуже обережно нагріти пристрій, помістивши його біля теплої поверхні. Це може бути покласти його в кишеню, покласти його поруч із радіатором (але не на нього) або залишити його на панелі автомобіля, поки обігрівач подає гаряче повітря.

Але ніколи не варто класти телефон у духовку чи мікрохвильову піч, і ніколи не кладіть його на щось неймовірно гаряче, наприклад, на електричну плиту чи плиту. Потрібно, щоб пристрій трохи нагрівся, а не зварився. Крім того, вам потрібно, щоб телефон нагрівався повільно.

Різкі перепади температур можуть призвести до розтріскування деталей, особливо екранів. Однак екран — не єдина деталь, про яку слід турбуватися. Внутрішні деталі також холодні, і розтріскування цих деталей може означати набагато більшу проблему.

Важливо

Краще для акумулятора: названо випадок, коли смартфон потрібно заряджати лише на 50%

Чому холод розряджає акумулятор?

Цікаво, що вчені не зовсім розуміють, чому це відбувається. Науці ясно, що неймовірно низькі температури дуже швидко розряджають літій-іонні батареї, але причини цього все ще залишаються дещо загадковими. Літій-іонні батареї використовують хімічні реакції для зарядки, утримання цього заряду і подальшого його вивільнення, а холод уповільнює ці реакції.

Кожна батарея смартфона складається з двох частин: анода і катода. Коли батарея повністю заряджена, іони літію знаходяться в пористому графіті, розташованому в аноді, а коли вона розряджена, іони знаходяться на протилежному кінці в катоді. Електрика виробляється, коли окремі іони літію течуть від анода до катода.

З якоїсь причини, коли літій-іонні акумулятори поміщають у холодне середовище, хімічна реакція, викликана рухом літієвих іонів, сповільнюється до мінімуму — або навіть повністю зупиняється.

Смартфон відчуває, що акумулятор більше не виробляє заряд, і опускає лічильник заряду до 1% або навіть до 0%. Якщо мине достатньо часу, телефон вимкнеться.

Тільки коли батарея досягає більш високої температури, іони літію почнуть рухатися як зазвичай. Потім усе знову працюватиме так, як і очікувалося. Ось чому холодна батарея може знову перейти від порожнього до повного стану, просто нагрівшись: іони літію (тобто кількість заряду батареї) не повністю перемістилися з одного кінця батареї на інший; вони просто перестали рухатися.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.