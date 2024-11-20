Краще для акумулятора: названо випадок, коли смартфон потрібно заряджати лише на 50%

Рівень заряду в 50% створює мінімальне навантаження на акумулятор, тому є оптимальним, якщо гаджет довго не використовується.

Більшість користувачів звикли заряджати свої смартфони до 80-10%, однак якщо власник планує тривалий час не користуватися гаджетом, то батарею рекомендується заряджати лише до 50%. Про це пише "Телеграф".

Повідомляється, що при зберіганні смартфона без активного використання рівень заряду в 50% створює мінімальне навантаження на акумулятор. За даними порталу, таким чином можна продовжити термін служби батареї вдвічі.

Водночас у виданні зазначили, що для тривалого зберігання телефону краще взагалі вийняти акумулятор, якщо це дає змогу конструкція.

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Також повідомляється, що сучасні літій-іонні акумулятори краще переносять часті підзарядки невеликими порціями, ніж повні цикли розряду і заряду до 100%. При щоденному використанні смартфон рекомендується заряджати до 80%, щоб надовго зберегти ємність акумулятора.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.

Зі свого боку Агентство національної безпеки США рекомендує щотижня вимикати і вмикати смартфон для запобігання небезпечним шпигунським атакам, що використовують "тимчасові" файли.