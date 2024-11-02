Дивне правило безпеки: чому смартфони потрібно вимикати хоча б раз на тиждень

Експерти стверджують, що якщо не вимикати гаджет раз на тиждень, то підвищуються ризики того, що він може бути заражений або зламаний.

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Існує офіційна рекомендація Агентства національної безпеки США — щотижня вимикати та вмикати смартфон. Про це пише The Sun.

Це може здатися трохи дивним, але ця техніка розроблена для запобігання небезпечним шпигунським атакам, що використовують "тимчасові" файли. Експерт із безпеки Даррен Гуччіоне пояснив, чому це так важливо.

Вимкнення телефону раз на тиждень по суті забезпечує йому швидке "перезавантаження", щоб усунути будь-які потенційні проблеми, які можуть накопичитися під час його роботи, — сказав Даррен, генеральний директор Keeper Security.

Телефони, як і комп'ютери, запускають безліч додатків і процесів у фоновому режимі, що може призвести до таких проблем, як низька продуктивність, помилки або навіть уразливості безпеки.

Коли пристрій вимкнено, він зупиняє всі ці процеси, закриваючи потенційні проломи, якими можуть спробувати скористатися кіберзлочинці, і очищаючи тимчасові файли, які можуть містити конфіденційну інформацію.

Хоча це не розв'яже всі проблеми безпеки, це простий крок, який не потребує великих зусиль і може допомогти поліпшити продуктивність телефону та ускладнити проникнення певних типів атак на пристрій і доступу до конфіденційних даних.

Немає жодної гарантії, що вимкнення iPhone або Android щось виправить, насправді, на багато зломів це взагалі не вплине, однак це все ще корисна і рекомендована практика, оскільки вона може запобігти деяким видам атак.

Це не розв'язання проблеми повністю, але в поєднанні з іншими корисними звичками, як-от регулярне оновлення програмного забезпечення телефону, видалення невикористовуваних додатків і файлів, а також використання надійних унікальних паролів для всіх облікових записів, це може допомогти.

Водночас, деякі практики кібербезпеки можуть виявитися навіть більш ефективними, ніж метод перезавантаження телефону. Кріс, захисник конфіденційності споживачів у компанії Pixel Privacy, розповів, що існують більш ефективні способи забезпечення безпеки.

Він поділився чотирма звичками, які слід виробити. Підтримка операційної системи пристрою та встановлених додатків в актуальному стані до останньої доступної версії — найкращий захист від атак, — сказав Кріс.

Оновлення зазвичай включають виправлення безпеки та конфіденційності, забезпечуючи захист від відомих небезпек. Крім того, ніколи не слід завантажувати сторонні додатки на свій пристрій. Слід дотримуватися офіційних магазинів додатків. Хоча іноді це може бути незручно, якщо Bluetooth не використовується, його варто вимкнути, щоб захиститися від зовнішніх атак.

Брайан Хіггінс, фахівець з безпеки компанії Comparitech, завив: звичайне перезавантаження телефону не захистить нікого від більшості загроз, які нині поширені в екосистемах Android або iOS. Але, тим не менш, у цьому немає й нічого поганого.

Залежно від того, чого зазнав пристрій з моменту останнього вимкнення, певна користь може бути. Однак перезавантаження трохи відстає від раннього встановлення виправлень у списку обов'язкових дій з гігієни мобільних телефонів у кіберпросторі. Хоча це, безумовно, хороша практика і її варто включити у звичайний вечір "без інтернету".

Крім того, слід триматися подалі від громадських точок доступу Wi-Fi. Якщо необхідно використовувати громадський Wi-Fi, захистіть себе за допомогою VPN, який шифрує інтернет-з'єднання. Крім того, ніколи не варто завантажувати сторонні додатки на свій пристрій.

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