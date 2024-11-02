Странное правило безопасности: почему смартфоны нужно отключать хотя бы раз в неделю

Эксперты утверждают, что если не выключать гаджет раз в неделю, то повышаются риски того, что он может быть заражен или взломан.

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Существует официальная рекомендация Агентства национальной безопасности США — еженедельно выключать и включать смартфон. Об этом пишет The Sun.

Это может показаться немного странным, но эта техника разработана для предотвращения опасных шпионских атак, использующих "временные" файлы. Эксперт по безопасности Даррен Гуччионе объяснил, почему это так важно.

Выключение телефона раз в неделю по сути обеспечивает ему быструю "перезагрузку", чтобы устранить любые потенциальные проблемы, которые могут накопиться во время его работы, — сказал Даррен, генеральный директор Keeper Security.

Телефоны, как и компьютеры, запускают множество приложений и процессов в фоновом режиме, что может привести к таким проблемам, как низкая производительность, ошибки или даже уязвимости безопасности.

Когда устройство выключено, он останавливает все эти процессы, закрывая потенциальные бреши, которыми могут попытаться воспользоваться киберпреступники, и очищая временные файлы, которые могут содержать конфиденциальную информацию.

Хотя это не решит все проблемы безопасности, это простой и не требующий больших усилий шаг, который может помочь улучшить производительность телефона и затруднить проникновение определенных типов атак на устройство и доступа к конфиденциальным данным.

Нет никакой гарантии, что выключение iPhone или Android что-то исправит, на самом деле, на многие взломы это вообще не повлияет, однако это все еще полезная и рекомендованная практика, поскольку она может предотвратить некоторые виды атак.

Это не решение проблемы полностью, но в сочетании с другими полезными привычками, такими как регулярное обновление программного обеспечения телефона, удаление неиспользуемых приложений и файлов, а также использование надежных уникальных паролей для всех учетных записей, это может помочь.

В то же время, некоторые практики кибербезопасности могут оказаться даже более эффективными, чем метод перезагрузки телефона. Крис, защитник конфиденциальности потребителей в компании Pixel Privacy, рассказал, что существуют более эффективные способы обеспечения безопасности.

Он поделился четырьмя привычками, которые следует выработать. Поддержание операционной системы устройства и установленных приложений в актуальном состоянии до последней доступной версии — лучшая защита от атак, — сказал Крис.

Обновления обычно включают исправления безопасности и конфиденциальности, обеспечивая защиту от известных опасностей. Кроме того, никогда не следует загружать сторонние приложения на свое устройство. Следует придерживаться официальных магазинов приложений. Хотя иногда это может быть неудобно, если Bluetooth не используется, его стоит отключить, чтобы защититься от внешних атак.

Брайан Хиггинс, специалист по безопасности компании Comparitech, завил: обычная перезагрузка телефона не защитит никого от большинства угроз, которые в настоящее время распространены в экосистемах Android или iOS. Но, тем не менее, в этом нет и ничего плохого.

В зависимости от того, чему подвергалось устройство с момента последнего выключения, определенная польза может быть. Однако перезагрузка немного отстает от ранней установки исправлений в списке обязательных действий по гигиене мобильных телефонов в киберпространстве. Хотя это, безусловно, хорошая практика и ее стоит включить в обычный вечер "без интернета".

Кроме того, следует держаться подальше от общественных точек доступа Wi-Fi. Если необходимо использовать общественный Wi-Fi, защитите себя с помощью VPN, который шифрует интернет-соединение. Кроме того, никогда не стоит загружать сторонние приложения на свое устройство.

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