Як підтримати батарею смартфонів на довгий час без зайвих витрат: поради інженера

Телефонні батареї не вічні, проте є кроки, які можна зробити, щоб вони працювали якомога довше й ефективніше.

Важливо стежити за тим, щоб стежити за тим, щоб акумулятор був здоровим. Ось кілька порад для цього. Про це пише Tom's Guide.

Джош Рендер працював інженером у ремонтному центрі Samsung і бачив найдивніші ситуації з акумулятором, які тільки можна собі уявити (включно з однією, яка призвела до невеликої пожежі). За цей час він дізнався, що догляд за акумулятором доволі простий, і ці кроки допоможуть продовжити роботу телефону якомога довше. Ось деякі заходи.

Перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, як перевірити стан батареї, щоб діагностувати будь-які проблеми. Є кілька різних методів зробити це, але найпростіший — просто зайти в меню налаштувань, потім перейти на вкладку "Батарея" і знайти підзаголовок "Використання батареї". Це дасть змогу перевірити, як використовується батарея і наскільки швидко вона розряджається.

Як альтернативу можна використовувати один із телефонних кодів, у цьому разі набравши *#*#4636#*#*#*, який відкриє меню діагностики. Цей метод працює для багатьох пристроїв Android, але телефони Samsung вважають за краще, щоб використовувався додаток Samsung Members, який встановлено за замовчуванням на пристрої. Як альтернатива, кілька додатків можуть зчитувати дані батареї для вас, наприклад AccuBattery від Digibites (на фото нижче), CPU-Z від CPUID і Battery від MacroPinch.

Тепер варто зазначити, що батареї завжди будуть деградувати з часом, і навіть нові телефони рідко бувають на 100%. В ідеалі ми хочемо, щоб пристрій був понад 80%. Якщо у вас щось нижче, час подумати про купівлю нової батареї. Однак, хоча батареї і зношуються природним чином, є кілька речей, які ми можемо зробити, щоб підтримувати їх у робочому стані.

Коли ми заряджаємо наші телефони, є тенденція завжди заряджати їх до 100%, а потім дати батареї повністю розрядитися. Однак я б рекомендував утриматися від цього. Причина проста: у пристроїв є встановлена кількість циклів зарядки, які вказують, як часто можна перейти від 0% до 100%. Що довший період телефон заряджений вище 20%, то довше ці цикли триватимуть.

Також важливо зазначити, що заряджання телефону до 100% і підтримання його на цьому рівні призводить до зносу через часту високу напругу. Ось чому більшість пристроїв постачаються з адаптивною зарядкою, яка відтерміновує зарядку телефону до 100%. Google також працює над випуском межі зарядки акумулятора, який утримуватиме телефон на рівні 80% для Android 15, що значно допоможе довше зберігати акумулятор у хорошому стані.

Останнє зауваження про зарядку. Зверніть увагу на тип використовуваного зарядного пристрою та його потужність. Наприклад, Galaxy S24 може використовувати зарядний пристрій на 25 Вт для звичайного заряджання або зарядний пристрій на 45 Вт для швидкого заряджання. Найкраща порада — дотримуватися офіційного зарядного пристрою для телефона та дотримуватися встановленої потужності, щоб не пошкодити акумулятор.

Ми всі доволі сильно прив'язані до наших смартфонів, тому очікування їхнього повного заряджання може бути справжнім болем. Хоча може виникнути спокуса використовувати телефон під час заряджання, я б рекомендував робити це економно. Причина в так званому паразитному навантаженні, яке виникає, коли батарея розряджається під час заряджання. Це може додати навантаження на батарею і вплинути на загальний стан здоров'я.

Ще одне, що слід зазначити, — потрібно тримати свій телефон подалі від екстремальних температур. Акумулятори розроблені для кращої роботи при кімнатній температурі та розряджатимуться набагато швидше при екстремальних температурах. Для більшості людей це не буде проблемою, але в холодному кліматі варто інвестувати в чохол, який забезпечує ізоляцію.

Тим часом у спекотному кліматі варто переконатися, що не допускаєте перегріву телефону. Крім того, якщо область навколо порту зарядки нагрівається під час заряджання, його потрібно зняти з зарядки.

Нарешті, найкращий спосіб захистити акумулятор — мінімізувати час між заряджаннями. Є кілька способів зробити це. Наприклад, можна спробувати використовувати функцію економії заряду акумулятора на пристрої та підтримувати низьку яскравість екрана, що також допоможе звести до мінімуму ймовірність вигоряння екрана. Також варто вимкнути всі служби визначення місця розташування, а також фонові програми, щоб підтримувати високий рівень заряду акумулятора.

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