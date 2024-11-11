Как поддержать батарею смартфонов долгое время без лишних затрат: советы инженера

Телефонные батареи не вечны, однако есть шаги, которые можно предпринять, чтобы они работали как можно дольше и эффективнее.

Важно следить за тем, чтобы следить за тем, чтобы аккумулятор был здоровым. Вот несколько советов для этого. Об этом пишет Tom’s Guide.

Джош Рендер работал инженером в ремонтном центре Samsung и видел самые странные ситуации с аккумулятором, которые только можно себе представить (включая одну, которая привела к небольшому пожару). За это время он узнал, что уход за аккумулятором довольно прост, и эти шаги помогут продлить работу телефона как можно дольше. Вот некоторые меры.

Первое, что нужно сделать, это понять, как проверить состояние батареи, чтобы диагностировать любые проблемы. Есть несколько различных методов сделать это, но самый простой — просто зайти в меню настроек, затем перейти на вкладку "Батарея" и найти подзаголовок "Использование батареи". Это позволит проверить, как используется батарея и насколько быстро она разряжается.

В качестве альтернативы можно использовать один из телефонных кодов, в данном случае набрав *#*#4636#*#*, который откроет меню диагностики. Этот метод работает для многих устройств Android, но телефоны Samsung предпочитают, чтобы использовалось приложение Samsung Members, которое установлено по умолчанию на устройстве. В качестве альтернативы, несколько приложений могут считывать данные батареи для вас, например AccuBattery от Digibites (на фото ниже), CPU-Z от CPUID и Battery от MacroPinch.

Теперь стоит отметить, что батареи всегда будут деградировать со временем, и даже новые телефоны редко бывают на 100%. В идеале мы хотим, чтобы устройство было более 80%. Если у вас что-то ниже, пора подумать о покупке новой батареи. Однако, хотя батареи и изнашиваются естественным образом, есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

Когда мы заряжаем наши телефоны, есть тенденция всегда заряжать их до 100%, а затем дать батарее полностью разрядиться. Однако я бы рекомендовал воздержаться от этого. Причина проста: у устройств есть установленное количество циклов зарядки, которые указывают, как часто можно перейти от 0% до 100%. Чем более долгий период телефон заряжен выше 20%, тем дольше эти циклы продлятся.

Также важно отметить, что зарядка телефона до 100% и поддержание его на этом уровне приводит к износу из-за частого высокого напряжения. Вот почему большинство устройств поставляются с адаптивной зарядкой, которая откладывает зарядку телефона до 100%. Google также работает над выпуском предела зарядки аккумулятора, который будет удерживать телефон на уровне 80% для Android 15, что значительно поможет дольше сохранять аккумулятор в хорошем состоянии.

Последнее замечание о зарядке. Обратите внимание на тип используемого зарядного устройства и его мощность. Например, Galaxy S24 может использовать зарядное устройство на 25 Вт для обычной зарядки или зарядное устройство на 45 Вт для быстрой зарядки. Лучший совет — придерживаться официального зарядного устройства для телефона и придерживаться установленной мощности, чтобы не повредить аккумулятор.

Мы все довольно сильно привязаны к нашим смартфонам, поэтому ожидание их полной зарядки может быть настоящей болью. Хотя может возникнуть соблазн использовать телефон во время зарядки, я бы рекомендовал делать это экономно. Причина в так называемой паразитной нагрузке, которая возникает, когда батарея разряжается во время зарядки. Это может добавить нагрузку на батарею и повлиять на общее состояние здоровья.

Еще одно, что следует отметить, — нужно держать свой телефон вдали от экстремальных температур. Аккумуляторы разработаны для лучшей работы при комнатной температуре и будут разряжаться гораздо быстрее при экстремальных температурах. Для большинства людей это не будет проблемой, но в холодном климате стоит инвестировать в чехол, который обеспечивает изоляцию.

Между тем, в жарком климате стоит убедиться, что нет допускаете перегрева телефона. Кроме того, если область вокруг порта зарядки нагревается во время зарядки, его нужно снять с зарядки.

Наконец, лучший способ защитить аккумулятор — минимизировать время между зарядками. Есть несколько способов сделать это. Например, можно попробовать использовать функцию экономии заряда аккумулятора на устройстве и поддерживать низкую яркость экрана, что также поможет свести к минимуму вероятность выгорания экрана. Также стоит отключить все службы определения местоположения, а также фоновые приложения, чтобы поддерживать высокий уровень заряда аккумулятора.

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