Лучше для аккумулятора: назван случай, когда смартфон нужно заряжать лишь на 50%

Уровень заряда в 50% создает минимальную нагрузку на аккумулятор, поэтому является оптимальным, если гаджет долго не используется.

Большинство пользователей привыкли заряжать свои смартфоны до 80-10%, однако если владелец планирует длительное время не пользоваться гаджетом, то батарею рекомендуется заряжать только до 50%. Об этом пишет "Телеграф".

Сообщается, что при хранении смартфона без активного использования уровень заряда в 50% создает минимальную нагрузку на аккумулятор. По данным портала, таким образом можно продлить срок службы батареи вдвое.

При этом в издании отметили, что для длительного хранения телефона лучше вообще вынуть аккумулятор, если это позволяет конструкция.

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Также сообщается, что современные литий-ионные аккумуляторы лучше переносят частые подзарядки небольшими порциями, чем полные циклы разряда и заряда до 100%. При ежедневном использовании смартфон рекомендуется заряжать до 80%, чтобы надолго сохранить емкость аккумулятора.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.

В свою очередь Агентство национальной безопасности США рекомендует еженедельно выключать и включать смартфон для предотвращения опасных шпионских атак, использующих "временные" файлы.