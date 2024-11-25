Хакери знайшли новий незвичайний спосіб крадіжки грошей: що мають знати користувачі

Група дослідників кібербезпеки з Університету Стоуні-Брук розкрили нову криптошахрайську схему і те, як користувачі можуть захистити себе.

Група дослідників кібербезпеки з Університету Стоуні-Брук виявила новий спосіб, за допомогою якого шахраї можуть красти криптовалюту у користувачів, які нічого не підозрюють. Про це пише TechExplore.

Вони розмістили на сервері препринтів arXiv статтю, що описує нову криптошахрайську схему і те, як користувачі можуть захистити себе.

Дослідники називають це шахрайство типосквотингом. Воно передбачає створення доменних імен Blockchain Naming Systems (BNS) , схожих на ті, які використовуються відомими організаціями, і використовує прості словесні адреси замість складних і складних для запам'ятовування буквених і цифрових кодів, які зазвичай асоціюються з криптогаманцями.

Відправлення криптовалюти в такий спосіб передбачає введення словесної адреси, пов'язаної з передбачуваним одержувачем. Але якщо користувач злегка неправильно написав адресу, і вона збіглася з адресою, вказаною шахраєм, ця валюта йде шахраєві, і через цифрову природу валюти відправник не може виправити помилку.

Щоб отримати деяке уявлення про масштаб проблеми, дослідницька група розглянула понад 5 мільйонів доменних імен BNS, які були залучені до більш ніж 200 мільйонів транзакцій на трьох основних платформах. Експерти виявили, що, на їхню думку, 25 000 сквотингових доменів і що вони націлені приблизно на 37% законних імен. Вони також зазначили, що багато з них були націлені на відомих діячів у світі криптовалют, таких як Віталік Бутерін — ім'я, яке, як вони зазначають, особливо легко набрати неправильно. У разі пожертвувань ні відправник, ні одержувач не знатимуть, що їх обдурили. Єдиний спосіб для користувачів захистити себе, пропонують дослідники, — двічі перевіряти орфографію під час надсилання криптовалюти.

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