Мільйони людей у небезпеці: як швидко поміняти пароль, щоб захиститися від хакерів

Є кілька золотих правил, яких потрібно дотримуватися, щоб хакери не могли зламати пристрій.

Хакери можуть зламати смартфон або планшет за лічені секунди, але є надійний спосіб швидко змінити пароль. Про це пише The Sun.

Експерти з безпеки склали список найпоширеніших паролів. Їх настільки легко зламати, що хакери можуть зламати облікові записи за лічені секунди.

Паролі — вкрай ненадійний спосіб захисту облікових записів. Ось чому такі технологічні гіганти, як Apple і Google, тепер пропонують набагато безпечніші альтернативи, звані "паролями".

Проблема з паролями в тому, що люди часто вибирають прості, які легко запам'ятати. Мало того, вони ще й використовуватимуть їх повторно в кількох акаунтах.

Це створює ризик того, що хакер зламає кілька акаунтів, просто зламавши один пароль. Тепер гігант у сфері безпеки NordPass, що пропонує додаток віртуальної приватної мережі, який шифрує веб-активність, опублікував свій щорічний звіт про найпоширеніші паролі.

У разі використання ненадійних паролів, пристрій можуть зламати за лічені секунди. Це пов'язано з тим, що хакери часто просто вставляють довгі списки часто використовуваних паролів в адреси електронної пошти, щоб подивитися, що можна зламати.

Одним із найбільш часто використовуваних паролів є "password". Далі йдуть "qwerty123" і "qwerty1", які набирають зліва направо у верхньому ряду букв комп'ютерної клавіатури.

"Використання ідентифікаційної інформації, як-от улюблена футбольна команда, імена членів сім'ї або назва міста, може полегшити підбір паролів", — сказав Джо Кокрофт, етичний хакер із Північно-східного центру стійкості бізнесу Великої Британії. — "Зловмисники часто використовують список із тисяч або мільйонів слів, який допомагає їм зламати пароль.

Паролі слід негайно змінювати, якщо є підозри або відомо про злом.

Як забезпечити безпеку рахунків

Щоб залишатися в безпеці, необхідно дотримуватися кількох простих правил. По-перше, не можна використовувати простий пароль. Переконайтеся, що він складається з 12 або навіть 16 символів і являє собою комбінацію великих і малих літер, цифр і символів.

По-друге, ніколи не можна використовувати один і той самий пароль у кількох облікових записах. Один зі способів обійти цю проблему — використовувати менеджер паролів. У Google є вбудований менеджер паролів у браузері Chrome і на телефонах Android. А Apple пропонує свою зв'язку ключів iCloud для пристроїв iPhone, iPad і Mac. Ці менеджери запропонують складні паролі, а потім запам'ятають їх, щоб не потрібно було робити це самостійно. Це значно ускладнить хакерам завдання зламу акаунтів.

По-третє, переконайтеся, що завжди ввімкнено багатофакторну автентифікацію. Це означає наявність другого рівня безпеки для входу в систему — наприклад, коду, надісланого текстовим повідомленням, або через застосунок-аутентифікатор. Це чудове рішення, оскільки хакерам буде складно зламати комп'ютер, навіть якщо вони знають пароль.

По-четверте, також важливо перевірити, чи не були зламані різні облікові записи. Менеджери паролів Google і Apple повинні попередити, якщо дані для входу були вкрадені.

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