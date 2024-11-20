Миллионы людей в опасности: как быстро поменять пароль, чтобы защититься от хакеров

Есть несколько золотых правил, которым нужно следовать, чтобы хакеры не могли взломать устройство.

Хакеры могут взломать смартфон или планшет за считанные секунды, но есть надежный способ быстро сменить пароль. Об этом пишет The Sun.

Эксперты по безопасности составили список самых распространенных паролей. Их настолько легко взломать, что хакеры могут взломать учетные записи за считанные секунды.

Пароли — крайне ненадежный способ защиты учетных записей. Вот почему такие технологические гиганты, как Apple и Google, теперь предлагают гораздо более безопасные альтернативы, называемые "паролями".

Проблема с паролями в том, что люди часто выбирают простые, которые легко запомнить. Мало того, они еще и будут использовать их повторно в нескольких аккаунтах.

Это создает риск того, что хакер взломает несколько аккаунтов, просто взломав один пароль. Теперь гигант в сфере безопасности NordPass, предлагающий приложение виртуальной частной сети, шифрующее веб-активность, опубликовал свой ежегодный отчет о наиболее распространенных паролях.

При использовании ненадежных паролей, устройство могут взломать за считанные секунды. Это связано с тем, что хакеры часто просто вставляют длинные списки часто используемых паролей в адреса электронной почты, чтобы посмотреть, что можно взломать.

Одним из наиболее часто используемых паролей является "password". Далее следуют "qwerty123" и "qwerty1", которые набираются слева направо в верхнем ряду букв компьютерной клавиатуры.

"Использование идентифицирующей информации, такой как любимая футбольная команда, имена членов семьи или название города, может облегчить подбор паролей", — сказал Джо Кокрофт, этичный хакер из Северо-восточного центра устойчивости бизнеса Великобритании. — "Злоумышленники часто используют список из тысяч или миллионов слов, который помогает им взломать пароль.

Пароли следует немедленно менять, если есть подозрения или известно о взломе.

Как обеспечить безопасность счетов

Чтобы оставаться в безопасности, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, нельзя использовать простой пароль. Убедитесь, что он состоит из 12 или даже 16 символов и представляют собой комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и символов.

Во-вторых, никогда нельзя использовать один и тот же пароль в нескольких учетных записях. Один из способов обойти эту проблему — использовать менеджер паролей. У Google есть встроенный менеджер паролей в браузере Chrome и на телефонах Android. А Apple предлагает свою связку ключей iCloud для устройств iPhone, iPad и Mac. Эти менеджеры предложат сложные пароли, а затем запомнят их, чтобы не нужно было делать это самостоятельно. Это значительно усложнит хакерам задачу взлома аккаунтов.

В-третьих, убедитесь, что всегда включена многофакторная аутентификация. Это означает наличие второго уровня безопасности для входа в систему — например, кода, отправленного по текстовому сообщению, или через приложение-аутентификатор. Это отличное решение, поскольку хакерам будет сложно взломать компьютер, даже если они знают пароль.

В-четвертых, также важно проверить, не были ли взломаны различные учетные записи. Менеджеры паролей Google и Apple должны предупредить, если данные для входа были украдены.

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