Samsung випустить нові смартфони з функціями, які iPhone не може перевершити

Смартфони Samsung Galaxy Flip 6 та Fold 6 отримають такий ШІ-функціонал, про який Apple може тільки мріяти.

Related video

Південнокорейська компанія Samsung представила два нових Android-смартфони серії Galaxy Z з деякими значними оновленнями. Детальніше про новинки пише видання Тhe Sun.

Дані моделі відносяться до шостої версії пристроїв Flip and Fold. Основну увагу розробники приділили впровадженню ще більшої кількості функцій штучного інтелекту (ШІ) у Flip 6 і Fold 6. Слід зазначити, що деякі ШІ-функції з'являться в старих телефонах Galaxy в майбутньому оновленні.

Samsung повідомила, що тепер вона працюватиме зі сторонніми додатками — хоча компанія ще не вказала, які саме це будуть додатки. Аналітики вважають, що, найімовірніше, серед них буде WhatsApp, оскільки це найпопулярніша платформа обміну повідомленнями у світі. ШІ допоможе користувачам перекладати повідомлення різними мовами в режимі реального часу, а також розмови під час дзвінків. Наразі підтримується 16 мов. Samsung також розробила нове шумозаглушення з використанням штучного інтелекту, щоб переклад був більш чітким.

Компанія внесла деякі поліпшення, які оцінять фотолюбителі. Це автоматичне масштабування для виявлення об'єкта і для вибору найкращого ракурсу. ШІ також відредагує портрети за допомогою різних художніх стилів і прийомів.

Смартфон Galaxy Z Fold 6 Фото: Samsung

Також користувачі зможуть пальцем приблизно накидати ілюстрацію, яку ШІ потім перетворить на красивий малюнок. На передній панелі камери використовується той самий об'єктив від Galaxy S24 Plus, який тепер має роздільну здатність 50 мегапікселів. Для Flip 6 це суттєве поліпшення порівняно з 12-мегапіксельною камерою Flip 5.

З метою безпеки більшість функцій ШІ реалізуються на пристрої, а не в хмарі. Потужний чип Snapdragon 6 Gen 3 для Galaxy забезпечить безперебійну роботу нейромережі та інших функцій. З точки зору дизайну, обидва телефони дуже схожі на своїх попередників, хоча вони тонші та легші.

У Flip 6 навколо об'єктива камери додано кольорову смугу, що відповідає основному кольору телефону. Користувачам будуть доступні моделі в синьому, жовтому, сріблястому, м'ятному, чорному, білому і персиковому кольорах. На задньому екрані можна вибрати інтерактивні шпалери, а також ті, що змінюються залежно від часу та погоди. Fold 6 доступний у сріблястому, рожевому, темно-синьому, чорному та білому кольорах.

"З цими новітніми пристроями, нашою шостою ітерацією, ми хочемо відкрити нову главу для Galaxy AI, об'єднавши міць штучного інтелекту з унікальним форм-фактором складного пристрою", — сказав Олівер Бултон, керівник відділу управління категоріями смартфонів Samsung.

Бен Вуд, головний аналітик CCS Insight, підкреслив, що нові смартфони серії Galaxy Fold знову складуть конкуренцію продукту від Apple — iPhone.

Вартість Flip 6 256 ГБ стартує від 1099 доларів США. Fold 6 з 256 ГБ пам'яті продаватиметься за 1899 доларів.

Раніше ми повідомляли про те, що Huawei випустить перший у світі складаний смартфон-гармошку з двома шарнірами. Потрійний складаний телефон Huawei матиме 10-дюймовий екран, який складається всередину і назовні.