Как украинцам защитить гаджеты от взлома военными из РФ, - рекомендации CERT-UA

В условиях войны каждый пользователь должен проявлять повышенную осторожность и пресекать утечки информации.

Правительственная команда реагирования на компьютерные угрозы (CERT-UA) составила для украинцев рекомендации, как нужно вести себя в условиях информационно-психологической войны с Россией. Они опубликованы в официальном сообществе в Facebook.

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Специалисты напомнили, что из-за вторжения России жителям Украины нужно вести себя очень осторожно, в том числе при использовании электронной техники. Они посоветовали тщательно следить за подключенными устройствами в любых аккаунтах, включая Google, Microsoft и мессенджеры, а при обнаружении неизвестных новых подключившихся устройств — быстро отключать их и менять пароли от своих учетных записей.

CERT-UA призвала украинцев пользоваться только мессенджерами с поддержкой технологий сквозного шифрования или одноранговой сети. При сквозном шифровании (End-to-End Encryption) данные передаются только между пользователями, которые имеют доступ к сообщениям, что делает невозможным перехватывание информации третьими лицами. Такую технологию использует мессенджер Telegram.

Одноранговое соединение (Peer-to-Peer Connection, или P2P) подразумевает децентрализованную сеть из нескольких компьютеров или мобильных устройств, объединенных одинаковыми полномочиями и обязанностями по передаче данных. Другими словами, это отдельная сеть, которая не зависит от глобального Интернета. С помощью этой технологии работают ShazzleChat и Briar.

Другие рекомендации CERT-UA для киберзащиты от противника:

настроить двухфакторную аутентификацию, установить дополнительный PIN-код или пароль для входа или разблокировки;

отвязать аккаунты на устройствах, которые остались в другом населенном пункте, — ими может завладеть противник;

при получении подозрительных сообщений, нужно связаться с отправителем по аудио- или видеосвязи, чтобы проверить личность. Если его голос вызывает подозрение, — задать проверочные вопросы, ответы на которые знает только этот человек и вы, а при отсутствии ответов — заблокировать пользователя;

не распространять в Сети информацию о местонахождении украинских сил.

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