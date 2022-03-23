ШІ-технологія допомагає розпізнати російських солдат, які загинули на війні в Україні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, отримані дані використовуються, щоб повідомити про смерті російських військових їхнім близьким і розвіяти міф про "спецоперацію".

Штучний інтелект допомагає знаходити профілі в соцмережах загиблих російських військовослужбовців, які брали участь у військових діях на території України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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За словами міністра, якщо ще місяць тому технологічні розробки застосовувалися для біометричної авторизації, обробки заявок контакт-центру "Дія" тощо, а сьогодні ШІ-технології застосовуються вже для пошуку загиблих військових російської армії. Чиновник повідомив, що ШІ-алгоритми зіставляють фото померлих солдат зі знімками, викладеними в соцмережах. Надалі родичам повідомляє про смерті українська сторона.

До того ж, ідентифікація загиблих за допомогою штучного інтелекту, на думку Федорова, сприятиме руйнуванню офіційного кремлівського наративу про те, що в Україну нібито не відправляють солдат-строковиків.

"Сьогодні налаштовуємо автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських убивць у нас удома. Ми всі змінилися. Ми почали робити те, що навіть уявити не могли ще місяць тому", — пояснює Федоров.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, під час штурму Маріуполя спецназ РФ втратив 90% живої сили. Інші вбиті або поранені.

Раніше Фокус повідомляв, що сервіс MacPaw захистить комп'ютери жителів України від кібератак із Росії та Білорусі. Цю програму можна встановити на macOS версії 10.15 і вище. Система відсікає потенційно небезпечні з'єднання і запобігає витоку даних в ФСБ.