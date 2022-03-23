Під час штурму Маріуполя загін спецназу РФ втратив 90% живої сили — Генштаб ЗСУ

За деякими напрямками ворог РФ активно використовує ракети, але ЗСУ стримують окупантів.

Станом на 06:00 23 березня українські сили продовжують оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Про це повідомляє ранкове зведення Генерального штабу Збройних сил України.

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На Східному напрямку українські війська працюють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Українські сили не дають ворогові можливості відновити наступальну операцію у напрямі Слов'янська та Лозової. ЗСУ стримує просування ворога у напрямку Запоріжжя і не дає окупантам просунутися у напрямку Попасного та Курахового. Відбувається кругова оборона Маріуполя.

На Північно-Східному напрямі основні сили працюють над прикриттям кордону. Українська оборона стримує російських загарбників у районі населеного пункту Малин. Збройні сили утримують оборону Чернігова та стримують просування ворога в напрямку Києва.

На Південно-Східному напрямку триває оборонна операція, підтримка сухопутних військ та оборона морських портів у Чорноморській зоні. Оборона Миколаєва й області триває.

Українські сили стримують війська окупантів за напрямками на Кривий Ріг і Нововоронцовка. Російські сили активно використовують авіацію та ракети.

Повітряні сили ЗСУ відбили ракетні удари окупантів. За останню добу було уражено понад 17 цілей ворога — 6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт і 5 крилатих ракет. Також авіація ЗСУ завдала нищівних ударів по військовій техніці та живій силі окупанта РФ.

В РФ триває прихована мобілізація, а в Білорусі опозиційні сили та населення частково вивели з ладу залізничне сполучення з Україною. Також, за інформацією Генштабу, на території Білорусі спостерігається активне переміщення техніки РФ та її накопичення вздовж кордону з Україною.

Російські окупанти деморалізовані. Наприклад, під час штурму Маріуполя в одному із загонів спецназу РФ менше 10% особового складу продовжило участь у війні. Інші вбиті, поранені або хворі.

Нагадаємо, російська армія на заході Київської області змушена відступати, оскільки залишилася "у котлі" та без постачання. За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, ворога вдалося оточити у трикутнику Бородянка — Ірпінь — Макаров.

Водночас у Пентагоні вважають, що ЗСУ здатні повернути свої території. Про це говорять, посилаючись на випадки, коли українці боролися за повернення Херсона, а також зуміли відтіснити росіян із північного сходу Миколаєва, щоб передислокуватися на південь від міста.