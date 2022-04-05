Стало відомо, як ШІ розпізнає російських солдатів, які воювали в Україні (відео)

Родичів загиблих військовослужбовців сповіщають про їхні смерті, а викритих у злочинах живих солдатів чекає покарання.

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Українська IT-армія за допомогою штучного інтелекту опізнала 582 загиблих російських військових. На своєму YouTube-каналі айтішники показали, як працює їхній інструмент.

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Вони зазначили, що розпочали спеціальну операцію щодо визначення осіб загиблих і кинутих Росією солдатів на території України. Знімки трупів завантажуються в спеціальну програму, яка шукає збіги з обличчями на фотографіях у соціальних мережах, наприклад, "ВКонтакті".

Після цього представники IT-армії перевіряють акаунти та зв'язуються з контактами вбитих, щоб вийти на родичів і друзів, а потім проінформувати їх про смерті. Як доказ наводяться фото трупа та документів. Крім того, українці закликають родичів і друзів загиблих російських солдатів виступити проти війни в Україні.

"Російське військове керівництво приховує втрати від росіян, і тому не забирає тіла мертвих солдатів із поля бою, — зазначається у відеозверненні. — Першу Чеченську війну зупинили російські матері. Зупиніть убивства ваших дітей зараз".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі заявив, що штучний інтелект також шукає російських військових, яких зафіксували камери зовнішнього спостереження. За його словами, зараз в обробці перебувають сотні фотографій і відео.

"Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому не винних українців у нас удома", — наголосив глава Мінцифри.

Міністр також показав фотографії офіцера російського спецназу Артема Лазарєва, якого зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі, де він пересилав речі, вкрадені в українців. Чиновник закликав мешканців Київської області перевірити свої записи та надсилати кадри з обличчями російських військових.

[ + – ] Фото офіцера спецназу ЗС РФ Артема Лазарєва Фото: Telegram

"Вони грабували та вбивали мирних людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Більшість цих убивць уже знайдено завдяки штучному інтелекту, — написав Михайло Федоров. — Ми ніколи цього не пробачимо, технології дозволять знайти кожного".

Раніше Михайло Федоров уже повідомляв, що ШІ-технологія допомагає впізнати російських солдатів в Україні. За його словами, українці зв'язуються з родичами загиблих військових, щоб розвіяти міф про "спецоперацію", а також про те, що Росія не відправляє строковиків воювати.