"Українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи", — СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною (відео)

У перехопленій розмові дружина російського окупанта "дає дозвіл" на зґвалтування українок і "просить захищатися".

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Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта зі своєю дружиною. Як зазначають у відомстві, це перехоплення відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких і рідних, більшість із яких зараз підтримують війну в Україні.

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На аудіоролику, опублікованому СБУ, відображено фрагмент розмови. "Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне — захищайся там", — каже, посміюючись, жінка своєму чоловікові.

"Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві", — зазначають в СБУ.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що штучний інтелект шукає російських військових, яких зафіксували камери зовнішнього спостереження. За його словами, зараз в обробці знаходяться сотні фото та відео. "Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому не винних українців у нас вдома", — наголосив глава Мінцифри.

Міністр також показав фото офіцера російського спецназу Артема Лазарєва, якого зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі, де він пересилав речі, вкрадені в українців. Чиновник закликав мешканців Київської області перевірити свої записи та надсилати кадри з обличчями російських військових.

"Вони грабували і вбивали мирних людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Більшість цих убивць уже знайдено завдяки штучному інтелекту, — зазначив Михайло Федоров. — Ми ніколи цього не пробачимо, технології дозволять знайти кожного".