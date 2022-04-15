"Полонених привозили, я з них знущався": СБУ перехопила розмову солдата ЗС РФ (відео)
Окупант у ході розмови з товаришем зізнався, що його жорстокості до українських військовополонених дивуються навіть колеги по службі.
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Російський військовослужбовець, який бере участь у повномасштабному вторгненні в Україну, хвалиться, як катує українських військовополонених і знущаються з них. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
У розпорядженні силовиків був запис розмови, під час якої окупант розповідає своєму товаришу про знущання з українських військовополонених.
"Полонених привозили, е**ть, я над ними знущався... С**а, бл**ь, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ааааа", репетує!", — Вихваляється солдат ЗС РФ, який бере участь у війні проти українців.
Окупант також у ході розмови розповідає, що його жорстокості щодо військовополонених дивуються навіть колеги по службі. Оперативники СБУ вже встановили особу солдата ЗС РФ, який порушує Женевську конвенцію, катуючи українських бійців і знущаючись із них.
"Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він, будучи контрактником, прийшов війною на українську землю та безуспішно намагається просунутися в Запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі подвиги свого сина його мати, Зульфія Сарсенова?" — запитують у Службі безпеки.
У спецслужбі запевняють, що правоохоронці в межах кримінальних проваджень займаються документуванням воєнних злочинів солдата ЗС РФ Сарсенова, який знущається з полонених українців і катує їх.
"Тож якщо "дикунові" вдасться вижити — він неодмінно постане перед справедливим судом", — додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше СБУ публікувала запис розмови, під час якої солдат ВР РФ обговорював зі своєю дружиною зґвалтування українських жінок. Жінка дозволила своєму чоловікові знущатися з українок за умови, що він не розповідатиме про свої воєнні злочини.
Також Харківська ОВА повідомляла, як солдати ЗС РФ катували та заживо спалювали цивільних.